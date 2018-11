El TSJ obliga al seguro de un coche a pagar indemnizaciones de un asesinato Los dos acusados durante la vista del recurso. :: Jorge Rey La Sala de lo Civil y Penal confirma la condena de nueve años de cárcel a cada uno de los autores del 'crimen del candidato' en Robledillo de Gata SERGIO LORENZO Jueves, 29 noviembre 2018, 08:25

Son culpables de asesinato. Es lo que afirma la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura sobre los autores del conocido como crimen del candidato.

La defensa de Modesto Sánchez y Luis Miguel Hernández recurrió a este alto tribunal extremeño la condena que les impuso la Audiencia Provincial de Cáceres el pasado mes de febrero, cuando siete de los nueve miembros de un jurado popular aseguraron que los dos son culpables de un delito de asesinato, al haber matado a Juan Carlos Marcos, de 40 años de edad, que entonces era candidato número tres del PP para Robledillo de Gata. Cada uno de ellos fue condenado a nueve años de prisión, al considerar que al encontrar a la víctima inconsciente en la carretera de Robledillo a Descargamaría, decidieron acabar con su vida, aplastándole con el coche. El suceso ocurrió alrededor de las cinco de la madrugada del 14 de mayo de 2011.

El abogado defensor aseguró que no había sido un asesinato, sino un homicidio imprudente, alegando que no había móvil, que ellos no tenían motivos para matarle. La Sala de lo Civil y Penal recuerda que no es necesario saber el móvil. «La sentencia del Tribunal Supremo de 16 de noviembre de 2017 - indica en la resolución -, declara que el que no se conozca el móvil, no supone que no exista, destacando, en todo caso, que el móvil no es un elemento imprescindible del delito».

La defensa también había dudado del informe del Subsector de Tráfico de Cáceres, que vio indicios de que era un caso de asesinato. La Sala afirma que el jurado valoró ese informe, «basando sus apreciaciones en los escasos daños materiales en el vehículo y la poca entidad de los vestigios resultantes en el cuerpo de la víctima y vestimenta, y en un dato de consideración especial como lo constituye el hecho de que sólo la rueda delantera derecha, y no también la trasera como sería lo lógico, pasase por encima del cuerpo de la víctima».

La sentencia fue recurrida por la viuda del fallecido para que el seguro del coche pague las indemnizaciones. Su abogado, Abel Martín, recalcó en el juicio que era un caso similar al de un conductor que el 30 de agosto de 2008 atropelló con su coche a nueve personas en la calle peatonal Larios de Málaga, indicando el Supremo que pagaba la compañía del coche al tener seguro voluntario, como ocurre en este caso.

La Sala de lo Civil y Penal ha estimado este recurso y declara la responsabilidad civil directa de la entidad aseguradora Plus Ultra, «condenando a la misma a abonar solidariamente las cantidades de responsabilidad civil fijadas en la sentencia impugnada a favor de E. B. B. y S. R. B.». Se refiere a la viuda del fallecido y a su hijo, que cuando ocurrieron los hechos era menor de edad. La Sala también indica que sobre la indemnización al padre de la víctima responderán exclusivamente los condenados, «suprimiendo la indemnizaciones a favor de los hermanos de la víctima».

Las indemnizaciones que había fijado la sentencia de la Audiencia eran de 120.000 euros para la viuda, 60.000 euros para su hijo, 30.000 euros para el padre del fallecido y 5.000 euros para cada uno de los cuatro hermanos.

La sentencia seguramente será recurrida al Tribunal Supremo.