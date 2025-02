El obispo defiende la trayectoria «inmaculada» del cura de Almoharín desde su condena

María José Torrejón Cáceres Lunes, 26 de septiembre 2022, 14:03 Comenta Compartir

A las once menos cuarto de la mañana de este lunes se ha producido la reunión entre los alcaldes de Almoharín y Valdemorales, Antonia Molina y Alfonso Búrdalo, con el obispo de Coria-Cáceres, Jesús Pulido, en el Palacio Episcopal de Cáceres. Sobre la mesa: el revuelo levantado, sobre todo en la primera población, por el nombramiento de Ignacio Lajas Obregón, que fue condenado a 16 meses de prisión en 2004 por compartir pornografía infantil, como párroco de ambos municipios.

El encuentro ha terminado sin grandes conclusiones. O, al menos, las decisiones no han sido comunicadas a la prensa. La Iglesia ha preferido no hablar al entender que se trata de una reunión privada. Los que sí han hablado han sido los dos alcaldes, aunque se han mostrado muy cautos a la hora de hacer declaraciones.

«Ha sido una reunión bastante extensa. Nos han informado de todos los acontecimientos habidos y por haber del sacerdote. Su trayectoria es inmaculada, según ellos, después de lo que pasó», ha señalado Búrdalo. «A nosotros no nos ha convencido nadie -ha apostillado-. Lo único que queríamos era información, que no la conocíamos». Búrdalo ha destacado que en su pueblo no existe un rechazo mayoritario hacia el párroco.

El papel de los padres

Donde sí ha habido más oposición ha sido en Almoharín. En concreto, los padres con niños en edad de acudir a catequesis han creado una plataforma y están recogiendo firmas para que el sacerdote sea inhabilitado. Antonia Molina ha manifestado que se reunirán con estos padres para trasladarles las alternativas brindadas por el Obispado (que no ha desvelado) y que serán ellos los que marcarán las próximas líneas de actuación. El Obispado, ha dicho, permanece a la espera de recibir las firmas y un escrito.

«La oportunidad que nos han dado de hablar, de contrastar informaciones, ha sido muy buena. Voy a transmitir todo lo que aquí se ha dicho a los padres de mi pueblo, que son los que están ahora mismo más preocupados. Y ellos van a decirme a mí cuál es el siguiente paso a seguir. El camino de hablar siempre es el camino de la solución . Por ahora todavía no se ha solucionado nada. Hemos dado un primer paso. Yo me debo siempre a los padres de Alhomarín. Esto todavía no ha acabado», ha señalado la alcaldesa, quien ha manifestado a continuación que «están abiertas todas las posibilidades», en referencia a la decisión que adoptará el Obispado. «Ha sido un encuentro muy cordial, con el ánimo de intentar solucionar un problema. No está solucionado el problema. Pero sí en vías de solucionarse. Nos han aportado una serie de información que es importante conocer. Creo que el Obispado atenderá a todo lo que se les vaya diciendo desde el pueblo de Almoharín», ha añadido.

«Están abiertos a lo que el pueblo de Almoharín y Valdemorales digan en su mayoría», ha zanjado Búrdalo.

El Obispado publicó el pasado 29 de junio los nombramientos para este curso pastoral. Y entre estos nombramientos estaba el de Ignacio Lajas Obregón como párroco de la parroquia de El Salvador de Almoharín y de San Andrés Apóstol de Valdemorales. Tras la condena, el sacerdote (que no entró en la cárcel al ser una pena menor de dos años y carecer de antecedentes penales) ejerció en distintas localidades de las Hurdes, como Riolobos, Holguera y Valdecín.

