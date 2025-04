Un obispo asesinado y Soult, el mariscal ladrón

Sergio Lorenzo Cáceres Domingo, 31 de octubre 2021, 07:58 Comenta Compartir

Caridad negó con la cabeza cuando se lo dije. Se levantó de su mesa y todo serio me dijo, acercando su cara a la mía:

–No puede ser. Publio Hurtado es mucho Publio Hurtado. Y es muy difícil que se confunda. Imposible diría yo.

–¿Qué pasa? –preguntó el chispacero Salvador Guinea, que acababa de llegar a la Redacción, y estaba dejando su mochila con el equipo cuando escuchó el «no puede ser».

–Bueno –empecé a explicarle– Es que hemos publicado que según escribió Publio Hurtado, el mariscal Soult estuvo a punto de fusilar a Gómez Becerra; y me ha dicho el escritor e investigador Jacinto J. Marabel, que no fue el mariscal el que casi mata al corregidor de Cáceres, sino su hermano Pierre, general y comandante de una brigada de caballería ligera. Asegura que el mariscal nunca estuvo en Cáceres.

–Bueno, pues si lo dice Marabel –señaló el fotógrafo–, que es especialista en la Guerra de la Independencia Española en Extremadura, que es el autor de 'Indomables' y 'Badajoz 1811', debe ser cierto.

–¡Qué no me lo creo! –afirmó Caridad dando un puñetazo en su mesa– Publio... Don Publio Hurtado, mejor dicho, nació en Cáceres en 1850 y escribió sobre la guerra con los franceses en Cáceres hablando con gente que lo vivió. Don Publio cuenta que fue en 1810 cuando el mariscal casi mata a Gómez Becerra, y que en 1811 vino otras dos veces a Cáceres. Además el mariscal fue el responsable del asesinato del obispo de Coria Juan Álvarez de Castro.

–¡¿Qué?! ¿Aquí asesinaron a un obispo? –pregunté.

–Sí. Fue el único obispo español asesinado por las tropas de Napoleón. Los franceses estaban hartos de él porque en sus pastorales pedía a los españoles que se unieran contra los invasores, y comparaba a Napoleón con Lucifer. El 29 de agosto de 1809 los franceses entraron en Hoyos, donde estaba retirado el obispo al cuidado de una sobrina. Tenía 85 años y estaba muy enfermo.

–Pues poco peligroso tenía que ser ya –dijo el fotógrafo.

–Pues a la una de la tarde fueron a por él. Mataron primero a un hombre que le cuidaba. Al obispo le sacaron de la cama. Le desnudaron. Lo tiraron al suelo y le dieron dos disparos: el primero en los testículos y el segundo en la boca. La casa en donde lo mataron aún está en pie, pusieron el nombre del obispo a la calle en la que está, indicando la placa que fue un 'mártir de la independencia». Está cerca de la iglesia de Nuestra Señora del Buen Varón. Allí fue enterrado a toda prisa; pero no se sabe dónde.

Ver fotos Imagen. Iglesia en la que no se sabe dónde está el muerto. S. E.

Me llamó la atención, y pregunté por este crimen al historiador y pintor Ángel Álvarez de Sotomayor, que es de Hoyos. «Este obispo fue muy importante –me indicó–, aunque hay ignorantes que no lo valoran. Con motivo del bicentenario de su muerte, en el colegio que lleva su nombre se puso un mural de azulejos talaveranos, que costó su dinero, con la escena del suceso, y en 2018 el alcalde lo retiró. Está tirado en una nave». Sobre el misterio de dónde está escondido el cadáver del obispo, Sotomayor asegura que para él no hay duda del sitio elegido: «Está en la cripta que hay en la iglesia, debajo del altar mayor. A esa cripta se accede por la puerta de la derecha del retablo. Hay que entrar con una linterna porque no hay luz, y al bajar nos encontramos con dos cámaras, la primera con bóveda de cañón y la segunda está tapiada. Los restos están en cualquiera de las dos. En la que está sin tapiar se ha cementado el suelo de una manera rara». Es curioso que el Obispado no se haya preocupado en dar una sepultura digna al obispo patriota.

Mientras yo hacía mis averiguaciones sobre el obispo, los compañeros hacían lo propio con los hermanos Soult. Nicolás Jean de Dieu, el mariscal, nació en 1769 y su hermano Pierre un año después. Cuando Nicolás fue ascendido a general en 1794, su hermano pasó a convertirse en su ayudante de campo, participando juntos en numerosas contiendas. Pierre no sería general hasta 1813.

Las dudas sobre quién de los dos había querido matar a Gómez Becerra siguieron, ...hasta que Caridad me pidió que fuera a la Biblioteca de Cáceres, ya que se había enterado de que aquí había un libro de las memorias del mariscal. En el libro encontré una joya: tres páginas en las que se señalaba en dónde había estado el mariscal en la península ibérica y las fechas, del año 1808 al 1813.

Di conocimiento del hallazgo la noche del pasado jueves en el Charlotte de la calle Amberes, después de tomar unos ricos y baratos crepes rellenos de puerros y gambas (6,5 euros). Cuando mostré las fotocopias de las tres hojas, Guinea y Caridad me las arrancaron de la mano para empezar a ver quién tenía razón.

El fotógrafo se sintió victorioso: «Aquí aparece que estuvo bastante tiempo en Plasencia en 1809 –afirmó señalando uno de los papeles–. El 3 de agosto estuvo en Plasencia. Luego fue a la batalla de Puente del Arzobispo en Toledo, y el 12 de agosto volvió a Plasencia. Debió de estar bien aquí porque el rey José I, Pepe Botella, le ordena abandonar Plasencia el 27 de septiembre, para fijar su cuartel general en Oropesa (Toledo) el 6 de octubre». «Sí –añadí–. Coincide su estancia en Plasencia con la muerte del obispo el 29 de agosto. Luego, en 1811 aparece que estuvo en Olivenza, en la batalla de Gévora, la toma de Badajoz, la batalla de La Albuera, en Solana de los Barros, Fuente del Maestre, Llerena, Santos de Maimona, Mérida... pero Cáceres no aparece por ningún lado».

Estaba con nosotros la pintora Ana, la novia de Guinea, que señaló:

–El que estuvo en Cáceres fue su hermano Pierre, porque le ofrecieron una vajilla de plata y no la quiso. Su hermano, que era un ladrón, se la hubiera llevado sin preguntar.

–¿Cómo que un ladrón? –preguntó su novio.

–El mariscal Soult fue el mayor de los ladrones. Saqueó España. Envió a su mansión de París carruajes llenos de cuadros y objetos de valor de iglesias y monasterios. En 1812 en su residencia había 180 cuadros españoles. Se llevó cuadros de Murillo, de Zurbarán, Alonso Cano, Juan de Roelas...

–¿Y nunca los devolvieron?

–No. En 1941 se logró recuperar La Inmaculada de los Venerables de Murillo. En 1851 se murió el ladrón, y sus hijos se hicieron millonarios subastando los cuadros. Están en museos y colecciones particulares de Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, México... Pero buena parte están en el Louvre, en París. He ido una vez y no vuelvo porque salí de allí con un cabreo considerable. Mucho de lo que robó ese sinvergüenza era de Andalucía, pero en Extremadura también tuvo que hacer de las suyas. Es una gran canallada que Francia no nos devuelva lo que nos robaron.

