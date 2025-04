Robo en la bodega de Atrio: «Nunca pensamos que hubiera tanta gente que nos quiere tanto»

José Polo, propietario del hotel restaurante Atrio junto a Toño Pérez, estaba este viernes abrumado ante las incontables muestras de cariño que los empresarios están recibiendo ... tras el robo perpetrado en su bodega, de la que han sustraído 45 botellas de sus exclusivas colecciones de Château d'Yquem y Romanée Conti.

«No pensaba nunca que había tanta gente que nos quería tanto. Me he sentido muy abrazado, muy querido», reconocía Polo. «Nos escribe gente que ha hecho prácticas con nosotros, clientes, amigos... las cosas más bonitas que me han dicho en la vida», confesaba emocionado.

Reconocidos colegas del sector, profesionales que se han formado en su cocina y personalidades públicas han transmitido su apoyo a la pareja. «Un abrazo enorme en estos momentos. Nos duele a todos y mucho», con estas palabras se solidarizaba con ellos el exjugador de la NBA José Manuel Calderón en sus historias de Instagram.

«Hoy más que nunca levanto mi copa para brindar por José y Toño y por uno de los lugares donde más he disfrutado en mi vida. Esa bodega es mi segunda casa. La han violentado, pero quedan maravillas para beber y disfrutar, y pronto voy a ir para hacerlo», así se expresaba también en redes sociales Paco Berciano, uno de los mayores especialistas en vino de nuestro país.

Mientras este diario le entrevistaba en la cafetería de Atrio, Polo recibía un ejemplar de Las Beatas 2015, el Rioja de Telmo Rodríguez que en 2018 entró en el selecto club de los 100 puntos del famoso crítico norteamericano Robert Parker. «Estimado José Antonio, hemos buscado la mejor botella que tenemos...», así encabezaba la misiva el prestigioso enólogo. «Lo tengo que querer», agradecía Polo.