Maynar, médico extremeño: «Nunca me han condenado y espero que ahora no lo hagan»

A las tres y media de la tarde del jueves, Marcos Maynar salía del Palacio de Justicia de Cáceres algo apurado, acompañado por su ... abogado Siro Sánchez Escobero. Atrás quedaban más de 30 horas, en las que había tenido que estar presente en un registro en su laboratorio de la Universidad de Extremadura, después ser detenido y una vez detenido fue llevado a pasar la noche en la Comandancia de la Guardia Civil de Cáceres. En la mañana de este jueves fue llevado ante la jueza del Juzgado número 4 para ser interrogado. Maynar tenía prisa por dejar atrás todo, pero atendió a la petición de HOY cuando se marchaba.

–Perdone. ¿No quiere hacer unas declaraciones?

–No tengo que decir nada. Ya se aclarará todo. Yo estoy tranquilo y ya se aclarará todo.

–Ya se aclarará todo; pero le acusaban de tres delitos y ahora se le acusa de uno.

–No lo sé. Eso parece.

–Ha quedado en libertad con cargos, y tiene que ir al juzgado a firmar los días 1 y 15.

–Sí. Rutina.

–Lleva 20 años con asuntos en los tribunales... y ¿nunca le han condenado por nada?

–Y espero que no me condenen; porque de lo que pueda tener algún problema, yo no era consciente. Por eso digo que estoy tranquilo.

–¿Nunca le han condenado?

–Nunca. Me alegro que me lo diga, porque siempre se dice que me acusan, pero nunca se dice que me han absuelto. Yo, gracias a Dios, no tengo antecedentes penales.

–¿Ni los va a tener?

–Si Dios quiere, no.

–¿La Guardia Civil se ha llevado algún medicamento en el registro de su laboratorio en la Universidad, en la Facultad de Ciencias del Deporte?

–No, no. También quiero dejar bien claro que la Universidad en esto no tiene absolutamente nada que ver. Esto lo han querido teledirigir para hacer daño, porque entiendo que debe de haber alguien que no me quiere muy bien, y me han querido mezclar con algo de mi universidad, y mi universidad no tiene nada que ver. El tema que yo tengo es un tema puramente personal, en el que mi universidad no tiene absolutamente nada que ver.

–¿La investigación tiene algo que ver con entrenar a jugadores de equipos de fútbol?

–El Cacereño no tiene nada que ver. No me tire usted por ahí (se ríe), que no tiene ningún problema. Así que tranquilos, que todo se arreglará. Mi conciencia está tranquila. Lo que me preocupa un poco es la imagen en la prensa, me preocupa por mis hijos, por mi familia. Yo ya lo he padecido, pero ellos ya son mayores y les cuesta más trabajo. Les pido que sean un poco condescendientes con ellos.

–Entonces, ¿usted ha pasado la noche en el calabozo?

–Bueno, como esos hombres que son acusados de algo que luego se ve que no son culpables. Oye, te toca. Si te cogen por la tarde... pues no hay juzgado. Sí quiero dejar muy claro que con la Guardia Civil me quito el sombrero, ha sido un trato absolutamente exquisito. La verdad es que otras veces nos cabreamos cuando nos ponen multas, pero la realidad es que ha sido algo muy bueno, y en el juzgado, su señoría, lo mismo. Ha sido pulcra, muy clara, ha ido a tratar de resolver todo y agradecido. Yo siempre he creído en la justicia.