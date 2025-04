Seis meses como director del Centro de Formación de Tropa (Cefot número 1) le han bastado al coronel Álvaro Kromer Espejo (Sevilla, 1971) para tener ... una visión detallada de cómo funciona este acuartelamiento en el que pasan en cada ciclo más de de 1.400 jóvenes. Kromer, que debe su apellido a su abuelo alemán, afronta como gran reto de su nuevo periodo profesional la ampliación de la instalaciones del Cefot, un edificio de nueva planta al que el Ministerio de Defensa dedicará 5,5 millones de euros y que podrá acoger a 200 personas.

Su vocación militar surgió por su ánimo «de aventura» y por el respeto que su familia brindaba al entorno militar. Ha estado en 12 destinos diferentes. Al acabar la Academia General Militar su primer destino fue Ceuta, a donde volvió en un segundo periodo. Botoa, en Badajoz, el cuartel general de las Fuerzas Terrestres de Sevilla, Alemania, (en una misión de la OTAN en Münster), además de cuatro misiones internacionales (Bosnia, Kosovo, Irak y la Antártida) componen su nutrido curriculum, además de numerosos cursos.

–¿Qué se ha encontrado en el Cefot, entra con el ánimo de cambiar cosas?

–Me he encontrado un equipo humano excepcional, unos profesionales volcados en la enseñanza de formación de alumnos. Más que dificultades me he encontrado retos, como asumir los nuevos números de alumnos que vamos a tener, que van en aumento. Es un reto de adaptación, de mejorar instalaciones.

–¿Cuándo estará hecho el nuevo edificio?

–Ya se ha designado a la empresa que se ocupará de la obra. En tres años estoy convencido de que el edificio será una realidad.

–¿Qué puede aportar la ampliación de instalaciones al Cefot?

–Estamos progresando mucho. Hay muchos campos abiertos además de la ampliación. Hace nada hemos reformado de forma integral la cocina, hemos ampliado las plazas de aulas, tenemos un proyecto de renovación y de nuevas instalaciones de instrucción y adiestramiento y un punto limpio para el acuartelamiento.

–¿Cuál va a ser el número máximo de alumnos que se podrá abarcar tras la ampliación?

–No hay una relación directa entre el número de alumnos y que esté o no el edificio. El número de alumnos está relacionada con la política de personal del Ejército de Tierra, con los presupuestos generales del Estado y con el número de plazas que el Ejército ofrece. ¿Cuándo se va a producir ese aumento de alumnos? Sabemos que va a ir progresivamente en aumento en los próximos ciclos y nos tenemos que ir adaptando, cuanto antes esté edificio nuevo pues mejor.

–¿Les interesa a los jóvenes el Ejército?

–Vivimos una época de bonanza, el Ejército cubre las plazas que oferta y son muchos los jóvenes que se quedan en puertas. Ofrecemos una estabilidad laboral a medio plazo que puede ser a largo plazo. Según las encuestas el Ejército está muy valorado. Hemos visto al Ejército en la pandemia, en el temporal Filomena, el volcán de la Palma...aunque la misión principal es la seguridad y la defensa y en las circunstancias actuales internacionales es necesario.

–Ha surgido en Europa el debate sobre la vuelta del servicio militar obligatorio. ¿Usted qué piensa?

–Es un tema que corresponde al ministerio de Defensa, es la ministra la que va marcando las pautas al respecto.

–¿Y su opinión? ¿Cree que hoy en día sería posible o parecería algo anacrónico?

–No tengo una idea de lo que piensa la sociedad fuera de las Fuerzas Armadas. Lo que sí se es que nuestros jóvenes están dispuestos a cubrir con el servicio que España demanda, pero en este caso son hombres y mujeres profesionales.

–La incorporación de la mujer al Ejército se está dando pero va lenta, suelen ser un 10% de las alumnas. ¿Qué falta?

–En el Ejército en total es un 13%. Los motivos por los que las mujeres deciden apuntarse o no apuntarse es difícil determinarlos. Lo que sí es que tanto hombres como mujeres en el Ejército tienen las mismas oportunidades.

–¿Cree que funcionan los protocolos anti acoso en el Ejército?

–Funcionan, hay unidades de protección frente al acoso, están fuera de la cadena orgánica, pero están para asesorar tanto al jefe de la unidad como a la víctima que sufre esa situación, para acompañarla y protegerla. Se reacciona rápido y se hace formación.

–Aquí un sargento fue acusado de agresión sexual por varias soldados. ¿El caso sigue en manos de la justicia militar?

–No conozco en detalle el caso, fue anterior a mi llegada, está sujeto todavía a un proceso judicial.

–¿Sigue siendo un tema tabú el de la homosexualidad en el Ejército?

–Aquí no existe ningún tema tabú, vemos con naturalidad cualquier situación que sea fruto de la evolución de la sociedad y recibimos a personas de todos los niveles sociales, religión, raza. Es algo que no preguntamos, si alguien quiera exteriorizarlo lo tomamos con naturalidad, y si alguien lo quiere mantener en su ámbito privado, también lo respetamos.

–Se aprecia con cada nuevo ciclo que cada vez llegan mejor formados los alumnos, futuros miembros del Ejército.

–Lo mínimo que se exige es la ESO, pero la gran mayoría llega con algún grado medio o superior de Formación Profesional, el Bachillerato y muchos con un grado universitario, vienen con capacidad.

–La relación de Cáceres con el Cefot es intensa, pero hubo un momento en el que el centro peligró.

–El Cefot está perfectamente asentado en Cáceres y ahora mismo con esa situación de ampliación de plazas y esas mejoras yo no veo ningún riesgo real de que el Cefot pueda dejar de cumplir su misión en Cáceres, pero no me corresponde a mí determinar las prioridades de organización del Ejército de Tierra, aunque a día de hoy todo hace indicar que el Cefot permanece.