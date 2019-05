El 97% de los nuevos escolares irá el próximo curso al colegio deseado en Cáceres Gráfico Los únicos centros con más demanda que plazas ofertadas son Donoso Cortés, Alba Plata, Licenciados Reunidos, Diocesano y Nazaret LAURA ALCÁZAR Martes, 7 mayo 2019, 08:22

Tan solo 26 escolares no van a obtener plaza el próximo curso en el colegio elegido por sus padres como primera opción en la ciudad de Cáceres. La Consejería de Educación ha recibido 830 solicitudes para las 1.044 plazas ofertadas, con lo que 214 se quedarán sin cubrir. De esos 830 niños, solo el 3% no podrá entrar en el colegio deseado en primer lugar, y no así el 97% restante, 804 nuevos alumnos que sí verán cumplidas las expectativas de sus progenitores.

El proceso de escolarización es nuevo para los pequeños nacidos en 2016 que cumplen tres años y que, por tanto, inician su etapa escolar en primero de Educación Infantil en el curso 2019/2020. «Llegar al cien por cien de dar plaza en el centro elegido en primera opción es casi imposible porque lo que un año es de una manera al siguiente es diferente», subrayaba ayer a HOY la directora provincial de Educación, María Luisa Guillén, en el desglose de datos.

Los centros que en esta convocatoria han tenido más demanda que oferta han sido cinco: el Donoso Cortés, con 33 solicitudes para su única unidad de 25 alumnos; el Alba Plata, que ha ofertado 50 plazas y recibido 60 inscripciones; el Licenciados Reunidos, con 79 solicitudes para 75 plazas; y los colegios Diocesano y Nazaret, que disponen ambos de dos clases con 50 plazas y han sido elegidos por 52 familias cada uno. No obstante, estos 26 alumnos pueden matricularse en otros colegios de su distrito, por lo que no tendrán que alejarse de su zona de influencia. Si se da esta circunstancia es porque en todos los distritos del mapa escolar de la ciudad las plazas han sido superiores a las instancias presentadas. «Yo creo que la reestructuración de la población está bien porque no tenemos ninguna zona de Cáceres donde digamos que no nos caben los niños y tengamos que mandarlos a otras zonas», resaltaba Guillén.

Así, por ejemplo, en la zona cinco, a la que están adscritos los centros Alba Plata, Gabriel y Galán, Moctezuma, Giner de los Ríos y María Auxiliadora, se ofrecían 200 plazas y han recibido 176 peticiones. En este caso, los diez alumnos que no logran entrar en el Alba Plata pueden repartirse en los otros cuatro, todos con vacantes.

Como en la pasada convocatoria, se mantiene la tendencia a una mayor demanda de plazas en el centro de la ciudad, con el consiguiente descenso de solicitudes en algunos colegios de zonas residenciales como La Mejostilla, en el distrito uno. Aquí se encuentran los centros Extremadura, Castra Caecilia, Diocesano y Nazaret con 225 plazas en total y 196 solicitudes. Cabe resaltar la bajada de inscripciones para el Castra Caecilia, uno de los dos colegios de la capital que cuenta con tres clases de 25 alumnos. Así, para sus 75 plazas ha recibido 65 solicitudes, una cifra bastante inferior a la del pasado año que se situó en 79, superando en cuatro a la oferta.

El otro centro con tres unidades y 75 plazas es el Licenciados Reunidos, en el distrito seis, uno de los cinco en los que las peticiones han estado por encima de las plazas ofertadas. Los otros colegios de este distrito son La Asunción, Francisco Pizarro, El Vivero y Dulce Chacón.

Precisamente, tanto El Vivero como Francisco Pizarro, con una unidad de 25 alumnos cada uno, son dos de los seis centros de la capital en los que no se han registrado más de quince solicitudes. En el primero, seis, y en el segundo, diez. Los otros cuatro, también de una única unidad, han sido Nuestra Señora de la Montañacon 15, Cervantes con 11, Gabriel y Galán con 13, y el colegio Ribera del Marco, el menos deseado de los 26 centros de la ciudad, con tan solo tres solicitantes, uno más que el pasado año.

Centros religiosos

En cuanto a la educación religiosa, el San Antonio no ha cubierto si quiera una de sus dos unidades de Infantil, ya que ha registrado 22 instancias, una más que este curso. La Asunción, también con 50 plazas, ha remontado los 32 alumnos de este curso llegando a los 43 el próximo. En Las Carmelitas, al igual que los dos citados, con 50 plazas, se ha producido un descenso de solicitudes, 35, a diferencia de las 47 del año anterior. Por su parte, el Sagrado Corazón mantiene un equilibrio entre su oferta y demanda, con 43 peticiones para 50 plazas, tres menos que el pasado curso.