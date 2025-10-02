Nuevos cortes de tráfico por los trabajos de la autovía Cáceres-Badajoz
Las obras, que durarán tres meses, obligan a desviar la circulación por la calzada sentido Salamanca que tendrá doble sentido
CÁCERES.
Jueves, 2 de octubre 2025, 02:00
Las obras del nuevo tramo de 13,5 kilómetros de longitud entre Cáceres y el Río Ayuela de la autovía A-58 Trujillo-Cáceres-Badajoz, provocaron desde ayer el corte al tráfico de la calzada sentido Salamanca de la A-66.
Por este motivo, se ha procedido a desviar dicho tráfico por la otra calzada, que provisionalmente tendrá doble sentido de circulación, una situación que se prolongará durante tres meses.
Medidas de señalización
En ese sentido, y para asegurar la seguridad y fluidez del tráfico durante dichas afectaciones, se adoptarán las debidas medidas de señalización de obra, mientras que las salidas hacia la carretera N-523 en el enlace del km 555 (Cáceres suroeste, Aldea Moret y Badajoz) se modificarán, llevándose al enlace del km 551 de la A-66.
Así lo destaca el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible en una nota de prensa, en la que señala que estas obras del nuevo tramo de la autovía A-58 cuentan con un presupuesto de 94,3 millones de euros (IVA incluido).
Los trabajos se centran en la ejecución de las cimentaciones, alzados y tableros de las nuevas estructuras del enlace de la A-58 con la A-66.
