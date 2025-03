Los 39 nuevos bomberos de la provincia de Cáceres

El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios (Sepei) de la Diputación de Cáceres se ha reforzado con 39 bomberos como resultado de la última ... convocatoria pública realizada y a la que seguirá otra «muy ambiciosa», según avanzó ayer la presidenta en funciones de la institución provincial, Esther Gutiérrez, en el acto de toma posesión de los nuevos bomberos que tuvo lugar este martes en el Complejo Cultural San Francisco.

«Se está elaborando un estudio de cara al próximo año para una convocatoria que, según los estudios que estamos realizando, será una convocatoria muy ambiciosa, muy amplia y quizá, si todo llega a buen puerto, la convocatoria más grande de la historia de esta diputación, y de provincias colindantes como Sevilla o Toledo, entre otras», aseguró Guitiérrez.

La presidenta en funciones ha realizado estas declaraciones durante el acto de toma de posesión de los nuevos bomberos, en el que ha incidido en que, con estas convocatorias se enriquecen los recursos humanos del servicio, se aumenta la plantilla, se cubren las vacantes que se van generando por la madurez de la plantilla actual y se abre la opción de una «renovada bolsa de empleo.

Esther Gutiérrez dijo que la Diputación de Cáceres trata de mejorar el servicio y reducir los tiempos de respuesta en todos los puntos de la provincia, con la puesta en marcha de los tres nuevos parques –el de Trujillo, abierto en diciembre de 2022, y los de Jarandilla de la Vera y Guadalupe, de próxima apertura– y con una «importante inversión» para el aumento de plantilla, la mejora del equipamiento y la adquisición de EPI'S o de vehículos, que supera los 20 millones de euros.

Cifró en más de 20 millones de euros la inversión para mejorar la prestación del Sepei en la provincia. En concreto, las obras de los nuevos parques de Trujillo, Jarandilla de la Vera y Guadalupe han tenido una inversión de 7 millones de euros, a los que se unen 900.000 euros en equipamiento, vestuario y EPI'S; 9,6 millones en Vehículos y tres millones en personal.

Departamentos de apoyo

En este «esfuerzo de mejora» del servicio, recalcó la presidenta en funciones, la Diputación de Cáceres trabaja también en la puesta en marcha de una serie de departamentos de apoyo. En este sentido, recordó que el nuevo parque de Trujillo se ha complementado con un centro de formación en incendios de interior con fuego real, el único centro público de formación existente en el suroeste peninsular.

Otro departamento es el de prevención operativa, que permitirá una mejora en al atención a la población con campañas de prevención, control y seguimiento de planes de emergencia, así como planes de salvaguarda del patrimonio.

«Después de 11 años al fin podré ayudar a la gente en mi tierra» Jorge Cilleros Plasencia, 37 años

«Mi objetivo era ser bombero –comparte Jorge Cilleros–, tras 11 largos años opositando y trabajando en el cuerpo en lugares como Logroño, Algeciras, Cádiz o Cantabria», impulsado por su vocación de ayudar a la gente en emergencias y el deseo de poder hacerlo en casa. «He tenido que sacrificar mucho: familia, tiempo, dinero, pero cuando llevas tanto tiempo ya no miras atrás».

«Aplacé varias veces mi sueño de ser bombero» Eugenio Martín, Acehúche, 40 años

«Me siento súper feliz, es algo que llevaba casi 17 años buscando. Mi camino no ha sido fácil y he tenido que aplazar varias veces mi sueño de ser bombero por circunstancias personales. Ha sido bastante duro por el entrenamiento, estudio, acompañar a mi mujer a afrontar dos operaciones y criar a un niño de cuatro años», cuenta Eugenio Martín.

«Este momento es indescriptible tras tanto esfuerzo» Rubén Molina Plasencia, 39 años

«Después de tantas horas estudiando, haciendo ejercicio y teniendo una familia, es indescriptible lo que es llegar a este momento. La mayor dificultad, creo que es compaginar todo ello: la familia, el trabajo y además la preparación», argumenta el placentino Rubén Molina, quien trabajaba en una oficina y le ilusiona ahora ayudar desde ahora a cualquiera que necesite socorro.

«Es una carrera de fondo que al final tiene su fruto» Basilio Prieto, Palazuelo, 37 años

Basilio Prieto, de Palazuelo, es uno de los interinos con bastante experiencia como bombero que ahora consigue por fin su plaza. «Aunque esto es una carrera de fondo, un gran sacrificio tanto mental como físico, todo trabajo tiene su fruto. Para mi, es un sueño desde que tenía uso de razón, y me di cuenta de que lo que verdaderamente me gustaba era ayudar a los demás. El sentirme recompensando conmigo mismo al ayudar a los demás es lo que me inspiró a estar aquí hoy», asegura.