Nuevo tiempo

El mismo día hemos elegido ayuntamiento y comunidad, se abre un tiempo nuevo, debe abrirse. Del gobierno de la nación ya lo sabemos. Tienen, primero, que contentar a catalanes y vascos, y esos cobran caro. Después repartirán lo poco que hay entre los demás, sobre todo en base a su potencial de votos. Imagínense donde quedamos los de Extremadura. En la autonomía no nos van mejor las cosas. Por eso pido al recién investido Presidente de Badajoz, que lo sea también de Cáceres. Nada más. Y lo mismo al flamante alcalde socialista, que no se olvide que la ciudad la componen muchas sensibilidades y no se les puede, ni se les debe marginar. Pero hemos empezado mal. El pasado domingo recorrió las calles de la ciudad la procesión del Corpus, la más importante para los católicos cacereños, y el alcalde no estaba. Me gustaría, de todo corazón, que dentro de cuatro años tuviera que reconocer sus valías. Que por fin pudiéramos ir a Madrid en dos horas, que menos cuando eso es lo que se tarde en ir de la capital a Barcelona. No es mucho pedir. Que pudiéramos recibir en Cáceres vuelos que de otra manera se desviarán a otras zonas con las consiguientes pérdidas para nosotros. Que se completara el cinturón de rondas con la sur, desde Charca Musia hasta el inicio de la futura, futura, futura... autovía a la Capital de Extremadura. Ah, y que el Hospital de Cáceres se complete, al menos antes de tener que empezar a arreglar la primera fase. Ya han dicho tantas veces que van a arreglar la muralla, que van a arreglar el Museo, que... que yo como Santo Tomás.

Pero lo más importante, y lo repito siempre, es que sientan que Cáceres también es Extremadura, que se lo crean, que lo promuevan.