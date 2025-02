Un nuevo servicio de bus conecta a diario Cáceres con el aeropuerto de Barajas

Cristina Núñez Cáceres Lunes, 6 de diciembre 2021, 07:55 | Actualizado 10:27h. Comenta Compartir

Cáceres cuenta desde finales de verano con un nuevo servicio que facilita las conexiones con el aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas, lo que mitiga en parte la permanente sensación de estar lejos de todo, a falta de medios de transporte público propios del siglo XXI. Dos autobuses diarios acercan a los pasajeros desde la ciudad hasta las terminales 1 y 4 del principal aeródromo del país, el 'hub' (punto de conexión) más importante entre Europa y América. «Estoy encantada, me parece comodísimo», indica Filo Galán a punto de coger un autobús que sale a las 10,15 de Cáceres y llega a Barajas cuatro horas y media después, tras su itinerario habitual.

La mejora, explica esta mujer, radica en que una vez que se llega a Madrid no hay que coger otro transporte, sino que continúa tras la parada de la estación del Sur, ubicada en Méndez Álvaro, hasta el Adolfo Suárez. En su caso acude con frecuencia a Palma de Mallorca, una vez cada dos meses, donde viven su hija y su nieto. «Les he dicho a los que venden los billetes que esto es fabuloso, son cinco euros más y es comodísimo porque no hay que bajarse ni pensar en un taxi, que cuesta 30 euros desde la estación hasta el aeropuerto».

A pesar de la cercanía, el aeropuerto de Badajoz no es buena opción para esta mujer. «A veces he ido, pero te tiene que llevar alguien porque no hay autobuses hasta allí, y además ahora mismo no hay vuelos directos, de esta forma voy estupendamente, se me ha abierto el cielo». Cree que puede ser interesante para personas que decidan programar un viaje sin necesidad de llevar el coche hasta Madrid y dejarlo en el parking de larga estancia.

Los dos autobuses de la empresa Avanzabus que llegan hasta las terminales 1 y 4 del aeropuerto madrileño salen a las 10,15 de la mañana y a las 18,30 de la tarde. En la terminal 1 operan principalmente vuelos internacionales de las compañías Lufthansa, Air Europe, Air France o Easyjet. En la T-4 Iberia, Iberia Express, Air Nostrum y Vueling.

El primero de los autobuses disponibles es el que se califica como 'normal', aunque es un viaje en ruta, que tiene paradas en Trujillo, Navalmoral, Móstoles y Alcorcón antes de llegar a la Estación del Sur. En total, hasta el aeropuerto, tarda cuatro horas y cincuenta y cinco minutos. El precio para el viajero que quiera llegar hasta Barajas se incrementa en cuatro euros y medio sobre el viaje convencional a Madrid. Funciona todos los días de la semana excepto el sábado.

Más rápido es el autobús de la tarde, que abandona la estación de Cáceres a las 18,30 horas y llega al aeropuerto a las once menos cuarto de la noche. En este caso son cuatro horas y cuarto las que se emplean en cubrir este trayecto. Se trata de un autobús denominado 'multimedia', con parada en Trujillo y Navalmoral, el transporte colectivo por carretera más rápido por el momento. Tras la pandemia no ha vuelto el autobús exprés, que cubría el trayecto entre Madrid y Cáceres con una sola parada en Navalmoral de la Mata. En este caso se trata de un servicio que funciona todos los días, de lunes a domingo.

Según explican desde la empresa Avanzabus, también hay un servicio que cubre el trayecto contrario, es decir, de Madrid-Barajas hasta Cáceres. Es diario y sale a las 11 de la mañana.

Un rato en la taquilla de la estación de autobuses muestra la aceptación que tiene este servicio, que parece bastante demandado. Luis Orives, gerente comercial de la división de largo recorrido de Avanza el servicio «se está moviendo», aunque no tanto como esperaban debido a que aún no se ha restablecido el turismo internacional por los efectos de la pandemia. Falta esa clientela. «Desde el verano ha ido algo para arriba, pero aún no ha repuntado tanto», indica este profesional de los transportes. El servicio puede suponer también un filón importante para atraer a Cáceres a viajeros de diferentes países. Además de Cáceres, Badajoz, Salamanca y Valencia también cuentan con este servicio recientemente implantado.

Difusión

Orives indica que en función de cómo vayan de llenos estos autobuses el pasajero sigue directo desde la estación del Sur hasta el aeropuerto en el vehículo en el que haya ido o se tiene que bajar para tomar otro autobús en el que se mezcla viajeros que llegan desde otras ciudades. «Si el autobús de Cáceres y el de Salamanca llegan a la misma hora ,a veces se juntan los viajeros». En todo caso nunca se sale de la estación del Sur. El objetivo de la empresa es ir dando difusión a este servicio para que cada vez sea más conocido. «Ojalá tuviéramos que implantar más servicios», señala Orives.

Otra de las personas que la pasada semana estaba sacándose el billete para poder llegar al aeropuerto y coger un avión hasta Ecuador es Mariana Macías. «Es genial porque así uno no tiene que estar pendiente de que le lleven», indica esta mujer, que está deseando llegar a su país, en donde pasará una buena parte del periodo navideño para reencontrarse con su familia.

Hay también un autobús que conecta la ciudad con el aeropuerto Málaga-Costa del Sol. Sale a las cuatro y veinticinco de la madrugada y llega a las 11,30 de la mañana. De vuelta hay otro que sale a las 16,45 y llega a Cáceres a las 23,30 de la noche. Es la empresa Alsa la que cubre este trayecto, que cuesta 40 euros. De Cáceres al mundo.