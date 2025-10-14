HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Algunos de los diseñadores participantes en el certamen. HOY

Nueve jóvenes modistos visibilizan el talento del sector en la región

El certamen, que se celebrará el próximo miércoles, elegirá al representante regional para los premios nacionales

Redacción

CÁCERES.

Martes, 14 de octubre 2025, 02:00

Comenta

El Certamen de Jóvenes Diseñadores de Moda de Extremadura mostrará el próximo 15 de octubre en Cáceres las propuestas de nueve jóvenes modistos extremeños en ... un encuentro que «visibiliza el talento emergente» y del que saldrá el representante de la región que participará en la final de los Premios Nacionales a la Moda para Jóvenes Diseñadores.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

