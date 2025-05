Nuevas tiendas resucitan el sector de las chucherías

«Yo trabajaba en una perfumería de Antonio Hurtado y había visto el cierre de Sánchez Cortés, me daba mucha pena que los niños ... se quedaran sin chucherías». Habla Yolanda Borda, la dueña de la tienda de golosinas 'Happy Lollipop', abierta el pasado sábado 10 en el mismo local que ocupó durante años la tienda de la cadena cacereña.

Borda no quiere que se le relacione con la firma anterior. Inaugura una nueva etapa, y está «muy ilusionada», un entusiasmo que encontró contrapartida en la buena acogida de público que tuvo en su apertura. Se llegaron a formar colas. Pasa de empleada de un comercio a ser empresaria, un proceso no exento de dificultades. Pero en la balanza entre el esfuerzo y la satisfacción gana por goleada esta última. Explica que además de las clásicas golosinas contará también con productos aptos para celiacos y también venderá por kilos. Una de las cosas que le hace más ilusión es que va a contar también con un rincón en donde va a vender las muñecas pelonas de Juegaterapia, una iniciativa a favor de la lucha contra el cáncer infantil.

Yolanda es una de las empresarias que ha visto una oportunidad en el sector de las chucherías que dejó desangelado la quiebra de Sánchez Cortés, una cadena que durante décadas monopolizó en la ciudad este sector del dulce. Paga 1.000 euros por este local de 100 metros cuadrados en una zona transitada y ha tenido que hacer una inversión de unos 20.000 euros para adecuar el local y ponerlo a su gusto.

Ampliar El Pirata Goloso se ha ubicado en la Plaza de San Juan. armando méndez

En San Juan

No es la única. En el mismo local que ocupaba la firma local en San Juan se ha instalado ‘El Pirata Goloso’, que abrió sus puertas hace un mes aproximadamente y que ofrece un surtido de frutos secos y golosinas con la novedad de que hay algunos dulces de gran tamaño. La estética recrea una especie de barco pirata y los productos se toman directamente de una especie de barriles. «Sabía del nicho de mercado que dejaría Sánchez Cortés y creí que el local que ahora tenemos era el adecuado», explica Samuel Holguín, el dueño de este establecimiento. Señala como ventaja de su local la ubicación del mismo. Es una zona «con paso», y «porque los eventos en Cáceres se suelen celebrar en esta zona, por lo que tocamos la parte turística de la ciudad y también el público cacereño», señala este empresaria. La ambientación del negocio le surgió en un viaje a París, donde «vio una tienda con el mismo concepto de negocio del Pirata Goloso».

Los comerciantes aprovechan el carácter céntrico de los locales, con público de paso y una demanda ya establecida

Rocío Sánchez desembarcó hace aproximadamente un mes en la avenida de España, en donde, en el local que dejó Sánchez Cortés instaló su multitienda, ‘La Casa de Inés’. El nombre es un homenaje a su madre y su hermana, que tienen se llaman así. Explica Rocío que llevaba en paro un año y que vio una oportunidad. «Un familiar me propuso hacer esto y me brindó ayuda, y me tiré a la piscina», indica.

Ampliar Las golosinas reinan en la multitienda 'La casa de Inés'. JORGE REY

Enfocada como tienda de alimentación y otros productos de limpieza, tiene también una parte dedicada a las chucherías. Después de un mes ha decidido ampliar esta parte, y ha multiplicado por dos las cajitas donde se cogen gominolas, regalices y otras delicias. «He traído el doble, el público que yo tengo es prácticamente de golosinas, de golosinas, patatas y bebidas, es lo que más me demanda la gente». No será íntegramente de golosinas porque los domingos tiene demanda de personas que acuden con demanda de artículos de primera necesidad. «El pan también lo voy a mantener». Por ahora está satisfecha con la marcha de un negocio en el que es muy importante abrir durante muchas horas. Este mes de vida de ‘La Casa de Inés’ sirve para probar, ajustar tiempos y adaptarse a las necesidades que le muestren los cacereños.