Así será la nueva Ronda de la Pizarra de Cáceres

Firmado el préstamo de 8 millones para inversiones

El alcalde, Luis Salaya, firmó ayer el crédito de ocho millones que permitirá afrontar nuevas inversiones. Son 38 proyectos entre los que están los presupuestos participativos. También la citada segunda fase de Ronda de la Pizarra, con 700.000 euros. Aunque la operación se empezó a perfilar a comienzos de 2021, no ha sido hasta ahora cuando se ha suscrito. Primero se aprobaron los presupuestos de 2021 y luego hubo que redactar las condiciones del crédito, aprobarlo, adjudicarlo y aprobar también la operación en comisión de Hacienda y, finalmente, en pleno. Con anterioridad, en septiembre, ya había pasado por la sesión plenaria el expediente. Entonces salió adelante con los votos del PSOE, UP y el concejal no adscrito Teófilo Amores . Se abstuvieron el PP, Cs y los no adscritos Alcántara y Díaz.

Entre las intervenciones previstas con cargo a esta operación financiera están la ampliación del cementerio (un millón de euros), el plan de infraestructuras deportivas (800.000), el centro cívico de Santa Lucía (un millón), el pabellón ferial (500.000) o el nuevo carril bici de la Hispanidad (400.000), entre otras.

El regidor firmó el préstamo junto a la titular de Economía, Ángeles Costa, y Benjamín Gómez, representante de relaciones institucionales de Abanca.