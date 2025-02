Una nueva encuesta de la empresa de la mina de Cáceres concluye que baja el rechazo al proyecto

La empresa que promueve la mina y planta de tratamiento de litio de Cáceres, Extremadura New Energies (ENE), ha hecho público este lunes el ... resultado de una nueva encuesta que ha encargado sobre la percepción social que tiene el proyecto en la ciudad. El sondeo, elaborado en el mes de marzo por Celeste-TEL mediante 2.000 entrevistas telefónicas, concluye que el rechazo a la mina es algo inferior al que se manifestaba en la anterior encuesta de abril de 2021, con un 18,2% que se posiciona en contra, frente al 21,4% de entonces.

El cuestionario utilizado para el sondeo no da la opción de declararse abiertamente a favor del proyecto, ya que ante esa pregunta las tres opciones posibles de respuesta son 'no en contra', 'en contra' y 'no sabe, no contesta'. El 79,9% de los consultados dicen estar 'no en contra', mientras que 'en contra' se manifiesta el 18,2 y el 1,9% no sabe o no contesta. La empresa destaca que el rechazo es menor cuanto más jóvenes son los encuestados, con tan solo un 7% entre los menores de 30 años. Entre los mayores de 45 supera el 22%.

El 85% lo conoce

Según este sondeo, el grado de conocimiento del proyecto por parte de los cacereños es muy alto, con un 85,4% que al menos han oído hablar de él. Concluye además que siete de cada diez creen que su puesta en marcha traerá beneficios tanto a la ciudad como al conjunto de la comunidad autónoma extremeña.

A la hora de valorar las razones con más peso para apoyar la implantación de esta industria, los encuestados destacan la generación de oportunidades de empleo, la atracción de otras industrias a la zona, el uso de energías renovables y de aguas residuales y la creación de una fundación para reinvertir parte de los beneficios.

El trabajo de campo de la encuesta, dirigido por el sociólogo José Ramón Lorente Ferrer, se ha desarrollado del 1 al 22 de marzo de 2023. Se han realizado 2.000 entrevistas telefónicas con llamadas a fijos y móviles y con «una distribución proporcional a la población de Cáceres en términos de sexo y edad». El nivel de confianza de la muestra es del 95,45% y el error real del conjunto del +/- 2,24%, según señala Celeste-TEL en la ficha técnica.

El consejero delegado de Extremadura New Energies, Ramón Jiménez, ha destacado que estos datos «reflejan un apoyo creciente al proyecto industrial que impulsa la compañía» y lo achaca al «esfuerzo realizado por la empresa para dar respuesta a las inquietudes de la sociedad cacereña». En este sentido, ha recordado que se ha presentado un nuevo proyecto con una extracción 100% subterránea y que «se han incluido numerosas innovaciones tecnológicas, como el uso de vehículos eléctricos, un sistema de gestión de aguas residuales en circuito cerrado, el uso de hidrógeno verde y energías renovables para alimentar la planta y un proceso industrial que minimiza el impacto en el entorno».