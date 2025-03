La nueva empresa de atención al trastorno mental grave en Cáceres deberá asumir la plantilla de Feafes

Ciudad Jardín SL da casi por descartado presentarse

La Consejería de Sanidad alude a «razones de interés público» y a la «necesidad inaplazable» de convocar el nuevo concurso para readjudicar el contrato de atención a las personas con trastorno mental grave que atendía Feafes y de las que ahora se ocupa Ciudad Jardín provisionalmente.

Este grupo empresarial es uno de los más destacados de Extremadura con unas 1.200 camas en residencias de mayores. Su coordinador, Daniel Núñez, explica que cuando decidieron pasar a ocuparse de esta asistencia lo hicieron «sobre todo por los afectados», con un esfuerzo notable para resolver todos los detalles en cuestión de días además de asumir todos los contratos laborales.

Sin embargo, ello no quiere decir que para el periodo entre marzo de 2022 y julio de 2023 que ahora se afronta la situación vaya a ser la misma. Ciudad Jardín no se presentará a ese concurso salvo cambio de última hora. Es lo que se deduce de las palabras de su ejecutivo. «Estamos valorando todos los detalles, pero no es probable que nos presentemos. No es nuestro sector profesional. Nuestra especialidad es el sector geriátrico», aclara. El pliego del concurso establece que el centro «estará situado a una distancia máxima de 30 kilómetros» de la capital. Los informes también mencionan el «elevado número de posibles usuarios que están a la espera de este recurso».