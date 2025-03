La nueva directiva de la cofradía de la Montaña de Cáceres dice desconocer el proyecto del restaurante

C. Mateos

La apertura del restaurante junto al santuario de la Montaña de complica. La nueva junta de gobierno de la cofradía la patrona de Cáceres ... surgida de las elecciones de finales de junio dice desconocer los detalles del proyecto presentado por los promotores, y que el único documento que obra en su poder sobre este asunto es el contrato de cesión del inmueble firmado con los empresarios que se han hecho cargo de la operación, y que tiene una validez de 25 años.

«No podemos pronunciarnos sobre el proyecto del restaurante porque lo desconocemos, no hay nada presentado en la cofradía», afirmó este martes el nuevo mayordomo, Joaquín Floriano, tras una reunión protocolaria con el alcalde, Rafael Mateos. Aseguró además que no hay constancia documental en los registros de la hermandad de los acuerdos alcanzados con los promotores que quieren poner en marcha el restaurante, más allá del mencionado contrato de cesión.

Floriano dijo además que este verano desde la cofradía han enviado un escrito a los empresarios en el que les solicitan que hagan llegar a la hermandad toda la documentación relativa a este proyecto. «Si nos la mandan podremos estudiarlo y decidir si estamos de acuerdo no en lo que se pretende hacer», señaló, si bien advirtió de que en el contrato que consta en la cofradía «lo que se cede es la cafetería-restaurante, el resto no figura». Se refiere al plan de crear unos baños públicos en la explanada, además de un cerramiento de la terraza y un velador-mirador desde el que disfrutar de las vistas, todo ello recogido en el proyecto básico que presentaron los promotores y que ya tiene la aprobación municipal.

Los empresarios

Raúl Salgado, uno de los empresarios involucrados en la nueva gestión del restaurante, asegura en cambio que la cofradía de la Montaña «conoce perfectamente» el proyecto que se ha presentado en el Ayuntamiento porque sus responsables han estado presentes en las reuniones mantenidas en el Consistorio. «Si hay un problema de comunicación entre la anterior directiva y la nueva no es asunto nuestro, pero a la cofradía se le ha dado toda la documentación y ha dado su aprobación», afirmó este martes.

Salgado señaló que la licencia definitiva está tan solo a falta de subsanar unas deficiencias «menores» que han detectado los técnicos municipales en el proyecto de ejecución, si bien ahora teme que la falta de sintonía entre el anterior mayordomo de la cofradía, Juan Carlos Fernández Rincón, y el actual, Joaquín Floriano, pueda acabar dando al traste con el proyecto.

Raúl Salgado apunta además a una «grave irregularidad» que ha detectado en el contrato de cesión, y es que en él se incluye todo el terreno que ocupaba la antigua terraza de la cafetería, que los promotores pretenden habilitar como parte de su proyecto para el restaurante, cuando no todo pertenece a la cofradía de la Montaña. «Hemos descubierto que la mitad de ese suelo es propiedad de un particular, y si eso se confirma nos plantearemos qué medidas tomar, porque ya hemos dado 4.000 euros de fianza, tenemos previsto invertir en total más de medio millón, y lo que no vamos a consentir es que nos intenten engañar,», advierte el empresario.

Ambas partes tienen previsto mantener en los próximos días una reunión para intentar aclarar todas estas cuestiones. Ahí se sabrá si el nuevo restaurante de la Montaña sigue adelante o se queda por el camino.