La nueva agrupación de Protección Civil se pone en marcha con 30 voluntarios

C. M.

La agrupación de Protección Civil de Cáceres quedó oficialmente constituida este miércoles, de momento con una treintena de voluntarios que estarán coordinados por Ignacio Blanco, ... policía local en segunda actividad con 35 años de servicio en el cuerpo. La agrupación empezará a funcionar próximamente, en una fecha aún por determinar, en las antiguas instalaciones de Tráfico de Aldea Moret. Irán allí de manera provisional hasta que se habilite un espacio más adecuado.

En los próximos meses se realizará un curso de formación obligatorio para los voluntarios. Además, se abrirá un nuevo plazo para que las personas que lo deseen puedan inscribirse en la agrupación, según informó el Ayuntamiento tras el acto de constitución celebrado en el salón de plenos.

El cuerpo de voluntarios contará al principio con una treintena de personas, pero la intención es que vaya creciendo a medida que se consolide. El grueso de los voluntarios serán los que actualmente forman parte de la asociación ARA, que pasa a integrarse en Protección Civil. ARA tiene tres vehículos de su propiedad equipados para intervenir en catástrofes y eventos multitudinarios.

Cáceres era la única ciudad extremeña mayor de 20.000 habitantes que no contaba una agrupación de voluntarios de Protección Civil. Ya desde la anterior legislatura había planes para ponerla en marcha, si bien hasta hace poco no se han concretado. El reglamento se aprobó en 2018 y ahora se nombra al coordinador. Falta dar un curso de formación a los voluntarios que no proceden de ARA, dotarles de uniformes y equipamiento .

El cometido de Protección Civil es apoyar a las fuerzas de seguridad y los servicios de emergencia en eventos multitudinarios y catástrofes, aunque sin sustituirles nunca en sus funciones. Es una tarea similar a la que hasta ahora viene prestando en Cáceres la asociación ARA, y de ahí que vaya a integrarse en la nueva agrupación de voluntarios. Puede ayudar, por ejemplo, al control del tráfico y del público en citas deportivas con mucha afluencia, en carreras populares, en festivales como el Womad o en eventos masivos como la Semana Santa.

Papel necesario

El alcalde, Luis Salaya, dijo en el acto de constitución que pretendían haber formado la agrupación en los primeros meses de legislatura, si bien «pronto llegó la pandemia, que retrasó esta constitución pero que hizo a su vez que nos diésemos cuenta de lo necesaria que era ya que se ratificó el gran papel que los voluntarios y voluntarias realizaron ayudando a las personas que más lo necesitaron».

Por su parte, la directora general de Emergencias, Protección Civil e Interior de la Junta de Extremadura, Nieves Villar, destacó «el esfuerzo esta legislatura de tener un Plan de Emergencias de Protección Civil, un documento muy complejo que pone a la ciudad en una situación puntera respecto a la protección civil».

El nuevo coordinador de Protección Civil ya ha viajado para conocer de primera mano el funcionamiento de agrupaciones experimentadas, como las de Galicia o la más cercana de Plasencia, que lleva funcionando desde los años ochenta.