Noviembre de viento y letras en Cáceres

La borrasca con nombre de mujer que ha barrido parte del país ha dejado en Cáceres esta semana estampas de otoño extremo, calles vacías ... y batallas de paraguas. Los baratos, esos que se compran para salir del paso, han sido incapaces de ganar la contienda a los vientos que volaban como bólidos. A refugio, no se podía estar de otra forma más que viendo llover desde dentro de algún sitio acogedor.

El teatro es siempre un lugar que abraza y arrulla y Cáceres se ha convertido esta semana en la capital del arte dramático con la celebración de la MAE (Muestra Ibérica de Artes Escénicas), un encuentro profesional que se celebra anualmente y que trata de establecer contactos comerciales entre compañías y programadores. Además, el público puede entrar gratuitamente a ver obras de teatro profesionales y representadas por compañías de toda España. Había ambientillo teatrero por las calles de una ciudad que está muy familiarizada con las artes escénicas porque aquí reside la ESAD (Escuela Superior de Arte Dramático) y además tenemos un festival como el Clásico que lleva más de tres décadas formando espectadores.

La escritora Pilar Galán presentó en el IES Hernández Pacheco el libro de relatos 'El peso exacto de los días'. JORGE REY Concierto de la orquesta barroca de Badajoz en Santa María con motivo del congreso internacional de Hernán Cortés. JORGE REY Carmen Pérez-Coca recibirá un homenaje de la Federación de coros de Extremadura. CRISTINA NÚÑEZ 1 /

La obra Paralelo 38 se exhibió en la MAE. JORGE REY Fran Martín, trabajador del Gran Teatro y autor de 'El poeta del botánico' durante la presentación de la obra junto a Marisa Caldera, que dirige el recinto cultural cacereño. HOY La feria Arte Aparte continúa en Belleartes. JORGE REY 1 /

En lo literario ha habido una de esas presentaciones de llenazo. Se trata de la del último libro de relatos de la escritora Pilar Galán, muy querida y muy leída. 'El peso exacto de los días' (de la luna libros) se dio a conocer en el instituto Hernández Pacheco, en donde da clases Galán, junto al también escritor y editor Marino Montero. Así explica en la nota de prensa de la obra Pilar Galán por qué se ha lanzado a escribirlo. «Creí que después de haber escrito sobre mí ya no tendría nada que contar, que los días de hilar historias se habían acabado. Y me dispuse a vivir al margen, a contemplar cómo otros se lanzaban a ese río en cuyas aguas no puedes bañarte dos veces, a permanecer y no fluir, tan ignorante. Como si pudiera existir sin contarme el mundo para poder habitarlo. Como si el paso de los días no fuera un puro delirio. Por eso surgió un cuento, luego otro, y otro más. Y se me llenaron los labios de vampiros, amantes, hijos que piden deseos, residencias de mayores donde habita el olvido, chicas francesas que no vuelven nunca, madres únicas, cuernos y barraganas, profesoras de matemáticas, alumnos enamorados, muertos que regresan en el momento más inoportuno, una pantera que avanza sigilosa en medio de la jungla, un rumor de jardín secreto, una rama quebrándose, el viento agitando las hojas... y ya está de nuevo el río llamándonos para que nos bañemos en la realidad y salgamos empapados de ficción».

La presentación de Galán fue el miércoles. El jueves en la Biblioteca Pública tuvo lugar la presentación de 'Autorretratos sin cuerpo presente', de otro Galán, en este caso Julio César. Se trata, tal y como explica el autor «de una serie de poemas en prosa (con algún diálogo) de un tiempo textual tan vivido: de 2002 a 2005, un periodo de cambios, de ahogo en un cáncer, de las derivas con los paraísos artificiales, de no saber dónde ir ni qué hacer; pero también de hacerse en el sí, de abstenerse de mirar para atrás y de coger impulso para dar un buen salto». Acompañó a Galán el también poeta Dionisio López.

Continuó la VI edición del Otoño Literario esta semana con tres presentaciones. El jueves Jesús Jelsh dio a conocer 'Eres tú mismo/a ¡Adelante!' y ayer José Luis Villegas Agudo 'Proyecto Eva: Salvajes' y Teo Carrasco 'La venganza de Úrsula. Las aventuras de Miriam Chuli y Tito Teo'.

El Otoño Literario permite a muchos autores de la ciudad echar a volar sus obras. Es el caso de Fran Martín, trabajador del Gran Teatro, que el 29 de octubre dio a conocer El poeta del botánico', una novela ambientada a finales del siglo XVIII, que cuenta la historia de dos personajes de diferente escala social, unidos por una librería y una serie de sucesos. Es la primera parte de una bilogía. Le acompañó el actor Alberto Lucero y Marisa Caldera, directora de la bombonera cacereña.

La música siempre se abre paso en la programación cultural. El congreso internacional Hernán Cortés ha traído aparejadas actividades como el concierto de la orquesta barroca de Badajoz que se celebró en la concatedral de Cáceres el pasado jueves. Allí se interpretó un diálogo entre la música española en tiempos de Carlos II y la música del seiccento italiano inspirada en el intercambio cultural entre España y las indias occidentales. De música sabe lo suyo Carmen Pérez-Coca y Sánchez, fundadora del Coro de la Universidad de Extremadura en 1974 y directora del mismo durante nueve años. Profesora Superior de Piano por el Conservatorio de Madrid fue la primera doctora en Derecho de la UEx, profesora y la fundadora del Coro de la Universidad de Extremadura en 1974 y este sábado recibirá un homenaje de la Federación de coros de Extremadura. Carmen fue discípula de músicos como Joaquín Sánchez Ruiz, Manuel García Matos e Isidoro García Polo.

Nos vamos con arte plástico, el que puede verse en la sala Belleartes de la calle Donoso Cortés dentro la exposición de la XI Feria de Arte y Acción ArteAparte, que este año recibió más de 500 propuestas. Dentro de esta programación hoy sábado a las 14 horas se inaugura 'Arte aparte junior', el espacio no competitivo de la Feria para menores de 16 años.

La apertura se celebra con Morkias la banda juvenil surgida de la Escuela Enclave. La cita es a las 16. A las 22 Brigitte Valobra & Wald cierran el día con 'Sin más', un impromptu en cuatro variaciones. Un buen plan para el sábado borrascoso. ¡Hasta la próxima semana!