HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El poeta Julio César Galán presentó su obra 'Autorretratos sin cuerpo presente'. JORGE REY
Cacerescaparate

Noviembre de viento y letras en Cáceres

La semana de borrasca dejó presentaciones interesantes como las de Pilar Galán y Julio César Galán, la MAE llenó de vida teatrera la ciudad y el congreso de Hernán Cortés trajo de la mano música de altura

Cristina Núñez

Cristina Núñez

Cáceres

Sábado, 15 de noviembre 2025, 07:56

Comenta

La borrasca con nombre de mujer que ha barrido parte del país ha dejado en Cáceres esta semana estampas de otoño extremo, calles vacías ... y batallas de paraguas. Los baratos, esos que se compran para salir del paso, han sido incapaces de ganar la contienda a los vientos que volaban como bólidos. A refugio, no se podía estar de otra forma más que viendo llover desde dentro de algún sitio acogedor.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Junta envía una alerta a los móviles por el temporal
  2. 2 Así es el fármaco que viene a revolucionar la diabetes que no se cura
  3. 3

    Udaco se despide de Badajoz tras seis décadas de historia comercial
  4. 4 La borrasca Claudia deja este viernes en Extremadura más de 50 litros, rachas de más de 100 k/h y 85 incidencias
  5. 5 La Policía investiga la muerte de Encarnita Polo a manos de un octogenario en una residencia en Ávila
  6. 6

    El PSOE propone a Luis Tirado como senador autonómico y lo retira una hora después
  7. 7

    La Diputación de Badajoz replantea la convocatoria de seis plazas directivas
  8. 8 Sanguijuelas del Guadiana en Badajoz, «¡qué vivan las salas, coño!»
  9. 9 La lluvia llena de cenizas una de las cascadas de la Garganta de Las Nogaledas
  10. 10 Así puedes liberar espacio en WhatsApp con la nueva actualización

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Noviembre de viento y letras en Cáceres

Noviembre de viento y letras en Cáceres