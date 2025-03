Novenario de la Virgen de la Montaña: «Solo vengo a la Parte Antigua en estas fechas»

Cristina Núñez Cáceres Domingo, 24 de abril 2022, 13:35 Comenta Compartir

La Parte Antigua está como nunca de llena. A los numerosos grupos de turistas que desentrañan los secretos de la ciudad de piedra gracias a sus guías se suman estos días los incondicionales del novenario de la Virgen de la Montaña, muchos de los cuales son cacereños de distintas zonas de la ciudad que solo visitan la ciudad monumental ahora. La imagen de la patrona descendió el pasado miércoles de su santuario y permanecerá en la concatedral hasta el próximo domingo día 1. «Suelo venir todos los días dando un paseo», cuenta Henar Marugán, que tiene un niño de un año que juguetea a sus pies. «A lo largo del año no vengo por aquí, me gusta hacerlo ahora por el el ambiente, me encanta esta época», señala. El pequeño es uno de los candidatos a ser presentado a la Virgen el próximo miércoles y jueves. «Seguro que le trae mi madre», señala Henar.

Un análisis demográfico de emergencia, hecho a ojo, desprende que es una mayoría de personas de cierta edad la que copa las visitas a la Virgen de la Montaña durante estos días, aunque no solo. Pueden verse 'middle ages' que llegan a rendir honores, algunos de los cuales acceden al templo ataviados con ropa deportiva porque han aprovechado el trayecto para hacer los pasos estipulados por el reloj podómetro o ha hecho su sesión de 'running'. De la barriada de Moctezuma procede el matrimonio formado por Victoria Gómez y Julio Vivas, ya jubilados. «A la concatedral no solemos venir durante el año, pero al santuario sí, sí que subimos. Pero ahora no fallamos, por tradición, por devoción o porque si no vienes no parece que estás a gusto», señala esta pareja al 'alalimón'.

Antonia Palacios lo tiene claro: el pavimento de la Parte Antigua es irregular y no le gusta arriesgarse. «Hace un tiempo tuve una mala experiencia me caí y me rompí una pierna», señala esta mujer del barrio de San Francisco. Durante el año no asoma por el cogollo monumental pero ahora, como mucho hasta la Plaza Mayor, ahora es otra cosa. «Hacemos la visita de 10 minutitos todos los días, aunque alguno no podemos». Había ganas de novenario y se nota en el ambiente. Entre el vaivén de personas puede verse también a familias enteras y a personas que hacen entrega de ramos a la imagen de la patrona.

Los negocios de las proximidades de la Plaza de Santa María registran movimiento desde primera hora, y suelen instalarse por la zona algunos puestos de artículos solidarios o de dulces.

Manto

La estancia de la imagen de la Virgen en Santa María lleva aparejado también el descubrir cuál es el manto que lleva cada día. Hoy puede verse a la patrona con en número 45, donado por la familia Menéndez-Zarracina en abril de 2019, en acción de gracias. Según la guía de mantos del programa oficial está elaborado en terciopelo rojo rematado de encaje del mismo color, ribeteado de pasamanería dorada y salpicado de piedras doradas.