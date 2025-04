La novela negra que retrata la pandemia en Cáceres

Laura Alcázar Domingo, 23 de enero 2022, 08:50 | Actualizado 14:48h. Comenta Compartir

La trama se sitúa en la época actual, durante los primeros días del estado de alarma. En aquellos momentos de incertidumbre ante un panorama totalmente desconocido, se suceden una serie de asesinatos en el Hospital Universitario de Cáceres. Esta es una de las tres líneas narrativas de la primera novela del cacereño Daniel Sánchez González.

Este graduado en Publicidad y Relaciones Públicas de 32 años, sacó durante el confinamiento el tiempo que necesitaba para trazar 'Proyecto Zero', un thriller que vio la luz el pasado diciembre y cuyo argumento gira alrededor de una poderosa organización secreta, el Núcleo.

Aficionado desde adolescente a la escritura de relatos cortos, que no se ha atrevido a publicar, la idea de dar forma a un guion más elaborado que plasmar en una novela, le llevaba rondando «muchos años», cuenta el joven a este diario desde Mallorca, donde reside y trabaja como responsable de marketing de un complejo hotelero vacacional.

«Por mi trabajo me resultaba muy difícil disponer de tiempo libre para escribir y lo encontré en el confinamiento. El mapa conceptual de la novela lo desarrollé durante los primeros meses porque estuve en Erte», detalla. «El libro –prosigue– lo he escrito en mi tiempo libre hasta agosto de 2021, y hasta mediados diciembre que se publicó, me he dedicado a la fase de corrección».

En la novela, David, un cirujano, y Lucía, una inspectora de policía, se verán envueltos en los asuntos del Núcleo, que hará todo lo posible porque no salgan a la luz sus investigaciones antes de llevar a cabo el Proyecto Zero, el cual cambiará para siempre la sociedad actual. La organización, que se dedica a realizar experimentos genéticos con la población, tiene uno de sus laboratorios en la capital cacereña.

El joven escritor señala que el hilo de esta historia de homicidios, conspiraciones, amor y sorpresa, está inspirado en los numerosos libros y artículos que lee. «Me gusta mucho el tema de la ciencia y pensé en la posibilidad de relacionarlo con una trama que estuviera ambientada en mi ciudad», apunta.

El autor se ha valido para publicar este trabajo autoeditado de la red de contactos profesionales que le proporciona su formación publicitaria. Ha contado con los servicios de un corrector de textos literarios y el diseño de la portada es obra de una ilustradora.

Sánchez reconoce que el hecho de no tener el respaldo de un sello editorial detrás le preocupaba en el sentido de no saber cómo lo recibiría el lector. Sin embargo, para su sorpresa, los comentarios y reseñas que le llegan están siendo más que favorables. Tanto que la novela se ha situado entre las más leídas de su género. «Me ha aportado mucha satisfacción, porque siempre me ha gustado inventarme historias y tenía la inquietud de escribir».

Viendo el éxito cosechado hasta ahora, su intención, según afirma, es seguir esta misma línea argumental y tejer un segundo libro para indagar más sobre el Proyecto Zero, aunque esta vez la acción se trasladará de país. La novela está disponible en Amazon y en Cáceres puede adquirirse en la librería Nobel.

Temas

Libros

Novela

Cáceres

Comenta Reporta un error