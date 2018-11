La novela maldita en la que Cáceres era Tristón del Tedio

No le tengo miedo, es un amigo; pero reconozco que la otra noche sí que logró que me asustara un poco.

Estaba durmiendo placenteramente cuando noté mucho frío en la frente. Abrí un ojo y vi, a un palmo de mi cara… la cara súper blanca del difunto Sanjosé, tan blanca que iluminaba algo el cuarto a oscuras. Di un brinco y salí de la cama en calzoncillos. Mi mujer se movió y por no despertarla hice un gesto mudo al finado: medio extendí la mano derecha hacia él y moví los labios diciendo sin voz: «¿Qué pasa?». Me hizo una señal con la cabeza para que le siguiera escaleras abajo hasta el comedor. Una vez allí cerré la puerta, encendí la luz y ya le pregunte:

–¿Pero qué ocurre para que me despiertes así a las cinco de la madrugada?

–Es por tu sección 'la moto de papel'. Es cierto que me hiciste caso el otro día, cuando te dije que además de escribir sobre la 'cacereña' Ana Mariscal, la primera directora de cine importante de España, tenías que hablar de su amigo el periodista cacereño Leocadio Mejías, que casi se muere de hambre en Madrid vestido de frac y chistera, pero la historia.... aún está coja. Le falta algo...

–¡¿Cómo que está coja?! ¡¿Tú estás loco o estás de coña?! ¿Y para esa tontería me metes un susto de muerte?

–Es que falta que hables en profundidad de un gran libro maldito, que escribió Leocadio con Pedro de Lorenzo antes de irse a Madrid. Tienes que encontrarlo… se llama Santa Lila de la Luna y Lola.

–¿Sabes qué ? – le dije mientras abría la puerta principal – ¡Qué te vayas a la puta calle a asustar a otro por ahí!

Se marchó. Cerré la puerta. Subí y me metí en la cama, pero ya no fui capaz de dormir. En mi cabeza escuchaba la voz del difunto: «San-ta Li-la de la Lu-na y Lo-la. Tienes que encontrarlo. ¡Tienes que encontrarlo!».

Me levanté, hice un café y empecé a buscar por internet. Poca cosa hallé sobre este libro: que se publicó en 1935, que los dos escritores firmaron su obra con el seudónimo de Viky Kopolám, que se centra la acción en una ciudad, que es Cáceres, a la que llaman Tristón del Tedio, y que los propios autores la denominaron 'novela cursi'. También que los dos la habían escrito en el Café Viena, que estaba en el número 16 de la calle Pintores, actuando en este lugar los músicos de la orquesta del Maestro Pola.

Vi que en la página web de Todocoleccion, tuvieron un ejemplar que el propio Pedro de Lorenzo dedicó a un tal Don Felipe Gutiérrez, pero lo habían vendido.

Me acordé de mi amigo Manuel Trinidad, el responsable de la Biblioteca Virtual de Extremadura, y le pedí ayuda: «Desde luego, has afinado mucho. – me respondió por facebook –. Es un libro muy raro: sólo existen dos ejemplares en todas las bibliotecas universitarias de España y en todas las bibliotecas públicas de Extremadura. Un ejemplar está en la Biblioteca Central de Cáceres de la Universidad de Extremadura, y la tiene cogida un profesor hasta febrero, y el otro ejemplar está en la Biblioteca Pública de Cáceres, pero no creo que te lo dejen sacar de la Biblioteca».

A las pocas horas ya estaba en la Biblioteca Pública, junto al Hospital Provincial. El libro estaba en el depósito 2 con el número de referencia 1.365 y sí, no se podía prestar. Me dijeron que esperara en la sala acristalada de la segunda planta dedicada a investigadores, y el mundo se me abrió cuando a los pocos minutos una amable bibliotecaria me trajo el pequeño libro, diciéndome que lo podía ver pero no lo podía sacar de allí. Se me ocurrió hacer fotos a las más de 170 páginas del ejemplar.

Luego me fui a la Redacción, arreglé lo mejor que pude las fotos y las imprimí. Así he conseguido tener otro ejemplar de este curioso libro que me he leído de un tirón en una noche.

Me gustó porque en ella Pedro de Lorenzo (1917-2000) y Leocadio Mejías (1910-1968) se ríen de las novelas románticas, como Cervantes se ríe de las novelas de caballerías con El Quijote. Sus personajes son tres: las primas Lila y Lola Cordero y un poeta y pintor bohemio llamado Hidalgo Pérez Covachuelas, que hace su vida en el café La Unión, que representa al cacereño Café Viena.

Hidalgo y Lila se enamoran y son felices, hasta que Tristón del Tedio (Cáceres), les dice que no pueden seguir así. Lola le recrimina a Lila que le hubiera dado a Hidalgo todo, hasta «lo único que nos hace valer a las mujeres». Tienen que casarse, pero antes Hidalgo Pérez debe buscarse la vida y le obligan a marcharse a Madrid, a encontrar algo con lo que sustentar a la futura familia.

Antes de irse, el poeta se venga de la sociedad provinciana que le aparta de su amor, recitando en una velada artística, en la casa de Don Casto Regúlez, la siguiente poesía titulada Retrato de Tristón del Tedio:

Por las tardes el paseo.

Por la noche se refugia

el amor en los prostíbulos.

Un eterno bis-biséo,

que hasta el mismo cielo enturbia.

En cada casa un patíbulo

para ahorcar las ilusiones.

Mil nobiliarios escudos,

vibrar de rancia conseja;

somnolientos torreones

vetustos, graves, ceñudos;

mendigos en las callejas.

Cursilería lugareña,

constantes desocupadas

de la noche a la mañana,

las señoritas tristeñas,

en la falda colorada

de zutana o mengana,

clavan su recia censura:

¡Envidia!, ¡ruindad!, ¡malicia!

veneno, siempre veneno!

Y en sus cabezas oscuras

donde anida la estulticia,

ven malo... todo lo bueno...

Le echan a la calle, e Hidalgo se va a Madrid, donde termina malviviendo. No muere de hambre al acogerle en su vida y en su cama una triste viuda. Se aleja de Lila a la que dibuja en un lienzo como la mártir Santa Lila de la Luna.

A los dos años vuelve a Tristón del Tedio, y siguen alejando a Lila de él al enviarla a Soria. Es entonces cuando él y Lola se enamoran, buscándole ella trabajo en La Mecanográfica Tristense. Regresa Lila... y ya no cuento el final, porque me ha dicho Trinidad que en febrero se podrá leer en la Biblioteca Virtual de Extremadura.

Lo cierto es que el libro tiene partes increíbles, como cuando Lila le dice a Hidalgo, hablando de Lola: «Tú no quisiste quererla y la quisiste. Ahora quieres que Lola no te quiera, seguramente Lola no quiere quererte, y... te quiere». Hay ejemplos de cursilería que asombra: «En la taza vestida de comunión, el amarillo se inclina a besar el pétalo pálido de su espalda de Venus. Liban las medias fresas, en tanto las dulces gemas, almendras de cristal blanquiazul, oscilan consumando candorosas coqueterías bajo el soportal de dos arcos de sol enfermo»; y descripciones alucinantes: «Sobre el mar cristalino del cielo nada una gota de esperma, y mientras las brujas en el campanario se juegan las almas a los barquillos, en la veleta plañidera, curtida por el cielo de los siglos, Lola e Hidalgo prenden en un repliegue que no descubrió la luz, un «chas» de despedida. Maúlla un gato, la iglesia se traga una vieja».

Un hecho curioso es que un personaje de Tristón del Tedio es un fakir llamado Katukambi, que recuerda al fakir Kammamuri que vivió en Cáceres en los años 30, del que hablamos en esta sección y al que perdimos la pista al empezar la Guerra Civil. En la novela muere en Tristón por la gangrena al clavarse una astilla en un dedo.

El ejemplar de la Biblioteca Pública de Cáceres parece que es del propio Leocadio Mejías, su firma aparece en varias páginas y hasta en la primera tacha el nombre de Viky Kopolám (ahí escrito Viki Copolám) para poner el suyo, y lo que parece su sobrenombre familiar Pichi, y en el inicio del capítulo III Pichi escribe: «¿y por qué no poner una frase mía en esta obra? ¡Bueno, lo dejaré pues estoy desinspirado!». Lo que es de gran valor en 'Santa Lila de la Luna y Lola', es que terminada la novela aparece un epílogo firmado por, nada más y nada menos, que Eugenio Frutos (1903-1979), el poeta de la generación del 27, nacido en Guareña (Badajoz), que fue catedrático de Filosofía del Instituto de Cáceres, en donde vivió de 1930 a 1941, casándose en 1933 con la poetisa Lola Mejías, que era familiar de Leocadio. En el epílogo Eugenio Frutos pide al lector que medite sobre lo que ha leído, sobre la novela, la bohemia, lo cursi y sobre todo, sobre el amor. El filósofo dice: «no sólo embriaga el alcohol que materialmente se bebe. Nosotros creamos el amado. O él a nosotros, para quien amor es enajenación, entrega. La personalidad absorbida se compensa con una babia de felicidad».

Bueno. Ya está escrita la historia de esta magnífica novela, que seguramente no tuvo suerte porque cuando salió de la imprenta, allá por 1935, las dos Españas estaban más atentas que a la cultura en afilar los cuchillos en las esquinas de su patria.

Yo sólo espero que el pesado del muerto que tengo por amigo, me deje dormir tranquilo esta noche.