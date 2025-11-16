Eugenio Fuentes (Montehermoso, 1958) vuelve al ruedo literario de la mano de Ricardo Cupido, su icónico detective, que protagoniza una nueva entrega de su ... saga. 'Wendy' (Tusquets) es el título de su última novela, que presentó el pasado viernes en Hervás, la localidad del norte de Cáceres en la que el escritor pasa largas temporadas, sin dejar de lado la capital cacereña. Es marca de la casa que además de la trama policiaca las obras de Fuentes tengan un hilo conductor social, con asuntos de actualidad. En este caso aborda la investigación sobre Wendy Paraíso, una joven cuyo rastro se pierde tras la filtración de un vídeo sexual en la que ella tenía relaciones con un futbolista. La novela guarda una gran novedad: Ricardo Cupido asiste a la gran experiencia de la paternidad con el nacimiento de sus dos hijos.

–'Wendy' llega tres años después de la última entrega de la serie Ricardo Cupido. ¿Cuándo y cómo se le aparece este personaje y las historias que desarrolla en cada entrega?

–Cada libro tiene un origen diferente. No tengo un método, 'Wendy' nació porque se me había ocurrido el problema de la frivolidad con la que utilizamos las imágenes en Internet. Yo no tengo ninguna red social, ni con mi nombre ni sin mi nombre como hace otra gente, pero soy consciente del problema que hay con las imágenes en Internet, sobre todo con la IA (Inteligencia Artificial). Se puede llegar a hacer una película con cuatro imágenes. De ahí surge la chispa de la novela.

–¿No cree que en ocasiones publicamos nuestra intimidad sin medir bien las consecuencias?

–Exponemos nuestra intimidad de una manera ingenua y eso provoca una invasión, ya que puede ser utilizada con perversidad. Lo vemos en los tertulianos de la prensa del corazón, a la mínima fragilidad y a la mínima brecha que vean en la intimidad de alguien se lanzan a la especulación.

–¿Se ha roto esa especie de edad de la inocencia cuando a principios de la pasada década utilizábamos las redes sin ninguna sensación de riesgo?

–Por el paraíso de las redes sociales ya ha aparecido la serpiente de la Inteligencia Artificial y de quien utiliza esto para sus intereses.

«A algunos puristas no les gusta algunas de las cosas que hago, pero la novela negra evoluciona igual que la poesía o el ensayo»

«Ese detective duro y mujeriego del tópico no es Cupido, en este libro él descubre la paternidad, tiene dos hijos»

–¿Cuál es el motivo de que usted no tenga redes sociales? ¿Es por evitar el peligro o le parece perder el tiempo?

–Yo tuve redes sociales durante ocho meses o un año, algo así. Pero lo dejé porque no me aportaba nada, me robaba mucho tiempo, un día me di cuenta que me quedaba mirando los 'like' que me habían puesto por un aforismo cuando lo que me importa a mí es escribir el aforismo. Me salí sin ningún lamento y hasta ahora no me he arrepentido a pesar de que para la difusión del mundo literario sí que son interesantes las redes sociales. Pero creo que pagaría un precio superior a las ventajas y a la tranquilidad que me da estar alejado de ellas.

–Sus obras no llevan moralina, no trata de convencer a la gente de que haga o no haga algo. Tampoco lo hace 'Wendy'.

–Es inevitable que algún personaje opine sobre esa utilización perversa de la tecnología y las redes sociales, pero yo no hago moralina, yo no soy nadie para decir: «esto es lo que tienes que hacer». Lo más que puedo decir es lo que para mí es correcto y luego cada uno que haga lo que quiera. No tengo intención en adoctrinar.

–Aborda también reflexiones sobre las minorías étnicas. ¿Por qué ha querido introducir este tema en 'Wendy'?

–Es un tema que ya he tratado en un libro que escribí que era sobre las ordalías ('La hoguera de los inocentes'). La historia de la humanidad es una obra de ordalías, se nos trata de distinta manera por lo que somos y no por lo que hacemos. Si eres negro te tratan de distinta manera que si eres blanco, si eres mujer eras tratada de distinta manera que si eres hombre, si eres hombre eres tratado de diferente manera a si fueras mujer y si eres pobre eres tratado de diferente manera a si eres rico. Las ordalías van evolucionando pero van estando ahí, y se te condena por tu naturaleza, no por tus actos.

Mundo rural y urbano

–Breda vuelve a aparecer como escenario en esta nueva novela.

–El territorio es muy importante para mí. Yo vivo en Extremadura, Breda es una síntesis del norte de Extremadura, no hay una referencia concreta, pero la verdad es que cada vez me siento más conforme, más cómodo en este territorio que he creado, donde soy dueño y señor. Hoy en día con Internet las referencias entre lo urbano y lo rural se han difuminado mucho, no hablo de la España vaciada, sino de la España rural que no llega a ser vaciada. Me siento muy cómodo ahí, sigo investigando e intentando reflejar la imagen, el peso de esa transición entre lo rural y lo urbano que es hoy en día el campo.

–¿Cómo ha evolucionado Ricardo Cupido, ese investigador tan fuera de los tópicos?

–A algunos puristas no les gusta algunas de las cosas que hago, pero, ¿cómo no va a evolucionar la novela negra, cómo va a ser igual que la del siglo XX si la poesía del XXI no es igual que la del XX y pasa lo mismo con el ensayo? Yo creo que introducir alguna novedad sobre los tópicos de la novela negra no solo está bien sino que es necesario. Ese detective duro, bebedor y mujeriego no es Cupido. Ha evolucionado tanto que ahora tiene dos hijos, asiste al nacimiento de sus dos hijos gemelos. Descubre la paternidad y eso también rompe el tópico. Yo creo que soy muy leal al espíritu de la novela negra de hace 100 años. Pienso en el lector que esperaba cada semana que llegara el capítulo de la novela por entregas y lo hacía con una inocencia que ahora no podemos provocar. Ahora hay que usar otros recursos nuevos.

–¿Se pueden contagiar las ganas de leer?

–Lo que contagia la lectura es el entusiasmo. Si se habla con entusiasmo de un libro que te haya gustado surgen las ganas, pero no hay que convencer a nadie.