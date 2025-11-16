HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

El escritor de Montehermoso Eugenio Fuentes presentó el viernes en Hervás su nueva novela negra, 'Wendy'. HOY

Eugenio Fuentes

Escritor
«Mi novela habla del peligro de las redes sociales, pero yo no quiero adoctrinar»

'Wendy', la nueva entrega de la serie de Ricardo Cupido, aborda el uso perverso de las tecnologías y el robo de la intimidad

Cristina Núñez

Cristina Núñez

Cáceres

Domingo, 16 de noviembre 2025, 07:56

Eugenio Fuentes (Montehermoso, 1958) vuelve al ruedo literario de la mano de Ricardo Cupido, su icónico detective, que protagoniza una nueva entrega de su ... saga. 'Wendy' (Tusquets) es el título de su última novela, que presentó el pasado viernes en Hervás, la localidad del norte de Cáceres en la que el escritor pasa largas temporadas, sin dejar de lado la capital cacereña. Es marca de la casa que además de la trama policiaca las obras de Fuentes tengan un hilo conductor social, con asuntos de actualidad. En este caso aborda la investigación sobre Wendy Paraíso, una joven cuyo rastro se pierde tras la filtración de un vídeo sexual en la que ella tenía relaciones con un futbolista. La novela guarda una gran novedad: Ricardo Cupido asiste a la gran experiencia de la paternidad con el nacimiento de sus dos hijos.

