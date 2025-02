Una novela de crímenes en el Cáceres de los 70

SERGIO LORENZO CÁCERES. Lunes, 4 de julio 2022, 07:44 Comenta Compartir

«Después de bajar las escalerillas que daban a la zona interior de la Madrila, me aproximé a la discoteca. (...) Decidí bajar la breve pendiente que conducía a la puerta. Un portero mazado vigilaba. Lo miré y me miró. Me dejó entrar al tiempo que se encendía un cigarrillo. Era raro que me hubiera dejado pasar sin pagar. Después, viendo el escaso ambiente que reinaba dentro, me imaginé que me lo había permitido para hacer bulto. Olía como siempre, a perfumador barato y a tabaco. Atravesé la zona de la barra y me paré delante de la pista de baile. Estaba vacía. (...) Los focos multicolores hacían cabriolas en el centro de la pista. No sabía qué camino tomar. Podía subir al primer piso y mirar a los que fueran entrando...»

Este texto, que describe una discoteca de la Madrila, es parte de una novela policiaca que acaba de publicar Purificación Bulnes Cercas (Ibahernando, 1955), profesora de Instituto que se ha jubilado después de dar clase en diferentes centros de secundaria de la provincia de Cáceres, los últimos doce años en el IES San Pedro de Alcántara, en Alcántara.

'Cuadernos de Vida' es como se llama su primera novela, que en sus 488 páginas recoge dos obras. «Son dos partes –explica la autora–. La primera es autobiográfica, con mis recuerdos de mi pueblo, Ibahernando, Trujillo y Cáceres. La segunda parte es una novela policiaca con cosas que ocurren en Cáceres en los años 70. Yo soy de la primera promoción de Filosofía y Letras, que estábamos en el edificio Valhondo, y en el libro sale el ambiente de los primeros años de la Universidad en Cáceres: la Plaza Mayor, los mesones de la calle General Ezponda, La Machacona, Faunos, el cine de arte y ensayo en el Capitol...».

«Soy de la primera promoción de Filosofia y Letras, y en el libro sale La Machacona, Faunos, el cine Capitol...»

De su primer año en la Facultad de Filosofía y Letras recuerda que eran más de 200 alumnos, «no había timbres para dar la hora y el bedel iba clase por clase diciendo que había terminado la hora». En el libro recuerda algunos profesores, como cuando escribe: «Dentro de unos días tendríamos un examen de Crítica Literaria, una de las asignaturas que impartía Senabre. Otro hueso».

Su primo es el famoso escritor Javier Cercas. «En mi novela están los espacios cotidianos de Ibahernando que vivió él. Yo era muy amiga de su hermana María Blanca. Él era como el repelente niño Vicente, que se fijaba en todo. Era muy buena persona. Nadie sabía que iba a tener esa trascendencia». Su hermano Miguel también escribe. «Hay algo en Ibahernando que empuja a escribir –afirma–. La gente salía por las noches al fresco, y se contaban historias que parecían increíbles, como la de mi padre, que estaba en una finca en Badajoz y los maquis le secuestraron. Estuvo 16 días con ellos, sin saber si le iban a matar, hasta que le soltaron tras pagar un rescate».

Temas

Novela

Trujillo

Ibahernando

Cáceres