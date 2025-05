Un mes sin noticias de las botellas de Atrio

María José Torrejón Cáceres Viernes, 26 de noviembre 2021, 07:28 Comenta Compartir

Hace justo un mes que la historia de Atrio, el restaurante de dos estrellas Michelin de la Plaza de San Mateo, cambió para siempre. De su prestigiosa bodega, considerada por los expertos como una de las mejores del mundo, desaparecieron 45 botellas de las que nada más se ha sabido hasta la fecha.

El suceso, del que se han hecho eco medios de comunicación de todo el país, ya ha sido calificado como el robo del siglo. Al menos, en la capital cacereña. La Policía Nacional de Cáceres, en colaboración con la unidad de delincuencia especializada de Madrid, es la encargada de seguir el rastro de los caldos, cuyo precio en carta supera los dos millones de euros. Pero poco o nada ha trascendido hasta la fecha. Los agentes no dan detalles «para no entorpecer la investigación», que sigue abierta.

José Polo, Jose para los allegados, copropietario de Atrio, dijo poco después de denunciar lo ocurrido que el robo parecía «de película» por la precisión extrema con la que se había cometido. Y no es para menos. En la madrugada del 26 al 27 de octubre, sobre las 5.00 horas, una pareja sacó del hotel-restaurante dos bolsas con las 45 botellas –entre las que estaba la joya de la corona: la Château d'Yquem de 1806, con un precio de 350.000 euros en carta– sin levantar ninguna sospecha. Polo ha repetido el relato de los hechos una y otra vez. Tanto, que 31 días después confiesa que ha acabado «muy harto» del robo. «No tengo ni idea de si hay avances policiales, ni quiero saber nada», sentenció ayer. «Lo hemos pasado mal», admitió.

José y el chef Toño Pérez, la otra mitad de Atrio, dudaron al principio si contar o no un suceso de estas características. Pero optaron por hacerlo porque consideraron que la gente debía saber que se roban botellas de vino de alta gama y que su caso no era el primero.

«Al principio pensamos no contarlo; casi sentíamos vergüenza, como si fuera culpa nuestra, como si hubiéramos consentido, pero al final decidimos contarlo para que no les suceda a otros y para que los compañeros se protejan. Me voy enterando de robos en restaurantes y, quizás, de haberlo sabido antes, esto no hubiera pasado», escribió Polo en el comunicado emitido el 28 de octubre bajo el título 'Un corazón roto'.

En efecto, este robo ha hecho aflorar otros como el cometido en DiverXo, el restaurante regentado en Madrid por Dabiz Muñoz, que contó la desaparición de botellas de su establecimiento tras conocer lo ocurrido en Atrio y hablar con sus propietarios. Muñoz no dudó en conectar ambas sustracciones y atribuirlas a mafias extranjeras organizadas.

Mientras el restaurante y el hotel de cinco estrellas siguieron funcionando con normalidad, durante los primeros días tras el robo José Polo no paró de hablar por teléfono para contar, una y otra vez, el relato de lo sucedido a periódicos, radios, televisiones y publicaciones especializadas.

Según el relato brindado por los dueños de Atrio, un hombre y una mujer de aspecto nórdico cenaron en el restaurante, conversaron con los empleados y, después, subieron a la habitación que un miembro de la pareja había reservado previamente. Se hospedaron con documentación suiza y hablaban en inglés. Alguien reparó en que ella llevaba peluca. Hasta aquí todo normal.

A la una y media de la madrugada los huéspedes llamaron a recepción para pedir algo para picar. Esta llamada hizo que el recepcionista abandonara su puesto habitual, desde donde se controlan las imágenes proporcionadas por las cámaras de seguridad, para desplazarse a la cocina con el fin de poder ofrecerles una ensalada.

Los autores aprovecharon esta maniobra para bajar a la bodega y sustraer las 45 botellas, siete Château d'Yquem y 38 Romanée Conti, sin violentar la cerradura magnética de la puerta de acceso. Tres horas y media después, pasaron por la recepción del hotel, pagaron la factura (una parte se liquidó en efectivo y la otra con un tarjeta prepago que no da datos sobre quién es su dueño) y salieron por la puerta principal con el botín repartido en dos bolsas.

Los supuestos autores del robo abandonaron a pie el casco viejo para evitar que las cámaras de tráfico captaran su vehículo. No se descarta que una tercera persona estuviera esperándolos con un coche fuera del recinto amurallado, ni que alguien del propio restaurante les prestara ayuda. Los dueños de Atrio siempre han mantenido que lo ocurrido en su establecimiento ha sido un robo por encargo. Las botellas, tal vez, han tenido como destinatario a un rico coleccionista caprichoso. En principio, se descarta que salgan al mercado porque unos vinos tan exclusivos podrían ser localizados fácilmente.

Los huecos que dejaron vacíos han sido completados por otros caldos de la colección y del seguro, de momento, Atrio no ha recibido dinero. «Estarán haciendo sus cálculos», apunta José Polo, que a día de hoy no alberga muchas esperanzas de recuperar su preciado Château d'Yquem de 1806 ni el resto de vinos. «Me imagino que no aparecerán, pero cualquiera sabe».

Ampliar Dabid Muñoz, chef del restaurante DiverXo. HOY Otros robos de vino en restaurantes: de DiverXo al parisino Maison Rostang A raíz de lo ocurrido en Atrio, el cocinero Dabid Muñoz desveló en una entrevista en la Cadena Ser que 'DiverXo', su restaurante de tres estrellas Michelin, también protagonizó un robo de botellas de alta gama. En su caso, el robo ocurrió hace algo más de dos años en Madrid, antes de la pandemia. De su establecimiento desaparecieron entre 30 y 40 botellas, todas procedentes de Burdeos y con un precio en carta que oscilaba entre los 1.000 y los 4.000 euros. Los hechos sucedieron durante un fin de semana, con el restaurante cerrado. Aunque se presentó denuncia ante la Policía, las botellas no han aparecido. Más abultado fue el botín sustraído en el restaurante parisino Maison Rostang, de dos estrellas Michelin, situado cerca del Arco del Triunfo. Fue en 2019. El autor o autores hicieron un boquete en la pared de la bodega para acceder a su interior y se llevaron 150 botellas, valoradas entre 400.000 y 600.000 euros. Y este mismo año el principal distribuidor de grandes vinos Burdeos en España, François Passaga, proveedor y amigo de José Polo y Toño Pérez, fue víctima de un robo en su propio almacén, de donde se llevaron 6.000 botellas, de las que 288 eran Chateau d'Yquem valoradas en más de 400.000 euros.

