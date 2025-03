Notas solidarias y una foto de Berlín en Cáceres

Cristina Núñez Cáceres Sábado, 7 de diciembre 2024, 08:22 Comenta Compartir

Dicen que los centenial (esa generación nacida con el siglo) ya no llaman nunca por teléfono, que prefieren sustituirlo por una ristra infinita de Whatsapp, ... fría comunicación que no admite demasiados matices, más allá de los iconos, que modulan las intenciones de los mensajes. En estos tiempos de rara interacción el artista británico Ryan Gander, que inauguró el pasado jueves su muestra 'Gruñidos, silbidos, gemidos, ladridos y gritos' ha colocado en la entrada del Museo Helga de Alvear por Camino Llano su teléfono, para que la gente le llame, para que le cuente cosas, para filosofar. La exposición merece la pena porque, tal y como sucede con todo lo que se propone en este museo, es un soplo de aire fresco en mitad de una realidad gris. Necesitamos a veces salirnos de nuestro plano para apreciar la vida de otra forma. La selección de las obras de Ryan Gander orbitan sobre conceptos como el valor, la autoría, la mortalidad, el lenguaje y la casualidad, entre otros. Hoy mismo se llevará a cabo la segunda sesión de 'The find', en la que se van a distribuir monedas en distintos lugares de la ciudad para llevar a cabo una especie de búsqueda del tesoro. La idea es que fluya la interacción con el público.

La escritora cacereña Montaña Campón publicó el pasado mes de octubre su novela 'Noche oscura sobre Berlín', su primera gran novela, que cuenta la historia de un cirujano que tiene que trasladarse a Berlín Oriental, donde formará parte de un equipo de investigación en trasplantes y conocerá a Anïta, una mujer a la que la RDA tiene en el punto de mira. El pasado miércoles Campón presentó junto a Pilar López Ávila esta obra, que la consagra como escritora, ya que ha dado el salto al ámbito nacional. Publica con Maeva, una editorial radicada en Madrid. Antes de su paso por Cáceres la ha presentado en otros lugares, como Madrid y Badajoz. La obra ya va por su segunda edición, lo que significa que cuenta con el respaldo de los lectores. De las letras a la solidaridad y la música clásica. La Asociación Cultural Agustín Orozco organizó el pasado miércoles un concierto solidario a beneficio de los afectados por la reciente DANA en Valencia. El acontecimiento contó c con la participación de una veintena de músicos, incluyendo profesores del conservatorio de música, artistas de otras instituciones y solistas. El programa musical incluyó obras de compositores clásicos como Bach y Prokófiev, junto a piezas de artistas contemporáneos como Adele, ofreciendo una variedad de estilos para todos los gustos. Además, se pudieron adquirir boletos para un sorteo para dos cuadros de Mercedes Rosco y dos fotografías enmarcadas de Fernando Paramio, ambos artistas cacereños que donaron estas obras. No ha faltado, nunca lo hace, el arte en esta semana en la ciudad. Ayer se inauguraron dos muestras en Belleartes. Una de ellas es 'La niña bonita'. Está firmada por Juan Francisco González, un artista multidisciplinar que combina diseño gráfico, plástica y edición de contenidos con una visión única utilizando el collage digital como medio para explorar el arte, la moda y la música. En sus series juega con la historia del arte, de la publicidad y la cultura visual, transformando imágenes en nuevas realidades, explica Belleartes en una nota. Desde críticas satíricas hasta piezas dramáticas cada obra refleja su evolución artística. Este artista se ha visto influenciado por la inteligencia artificial, que ha revolucionado su proceso creativo. Sus últimas obras combinan trazos humanos con patrones generados por IA, lo que invita a reflexionar sobre la relación entre arte y tecnología. Junto con esa muestra se inaugura en la sala B de Belleartes otra que reúne los resultados del taller de retrato impartido por Adrián Aguado en el espacio Tobogán, donde los participantes exploraron técnicas de pintura y recursos narrativos aplicados al retrato. A lo largo de dos tardes llenas de creatividad, los asistentes experimentaron con tinta china, acrílicos y nuevas formas de pensar el retrato desde su experiencia personal y contemporánea. No demasiado lejos de Belleartes, en la misteriosa taberna de Sir Lancelot se llevó a cabo una nueva sesión de 'Habla de cine', que inicia el ciclo 'Ser un espíritu en Navidad'. Estamos en un puente muy turístico y la plataforma Stop Alquileres Abusivos Cáceres ha celebrado una charla para abordar esta realidad en la ciudad. Medio centenar de personas se interesaron en debatir sobre los retos urbanos y habitacionales de nuestra ciudad. José Cáceres, investigador del Centro de Investigación del Transporte TRANSyT-UPM y Daniel Pulido, representante de esta plataforma diseccionaron cómo está este ámbito. La charla estuvo moderada por Aida Donoso, comunicadora y portavoz de esta plataforma, que destaca que «la amplia afluencia de vecinos, representantes de asociaciones y jóvenes interesados en el futuro de su ciudad reafirma la necesidad de seguir generando estos espacios de reflexión y acción». La semana ha estado muy taurina con la entrega en Cáceres de los primeros premios del sector. Antes, el pasado lunes, el salón de actos del colegio de Aparejadores se pronunció una charla sobre los pros y los contras de esta tradición, cuestionada en estos tiempos aunque todavía con una considerable afición. El doctor en medicina Francisco Javier Hernández disertó sobre este asunto que levanta ampollas. Estamos inmersos en un súper puente en Extremadura. Hay muchas cosas por hacer estos cuatro días. ¡A disfrutar y nos vemos el próximo sábado!

