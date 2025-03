«Hay que normalizar el uso de la Inteligencia Artificial, la visión apocalíptica no nos lleva a nada»

La Inteligencia Artificial (IA) congrega en Cáceres a 200 expertos internacionales en el XXXI Congreso EBEN (European Business Ethics Network), que se desarrolla en el ... complejo cultural San Francisco, que ha abierto todas sus salas para diseccionar en profundidad las connotaciones éticas de una disciplina que intenta replicar la inteligencia humana para realizar tareas de todo tipo. La doctora en Periodismo por la Universidad CEU San Pablo (en donde también es profesora) Idoia Salazar, presidenta y fundadora del Observatorio del Impacto Social y Ético de la Inteligencia Artificial de OdiseIA fue la encargada ayer de pronunciar la conferencia inaugural de esta cita y abordar sus retos éticos y regulatorios.

Salazar empezó hace 15 años a estudiar la IA, un momento inicial muy diferente al que se ha generado tras la irrupción de ChatGPT. «Éramos muy pocos los que reflexionábamos sobre la necesidad de bajar a cuestiones más prácticas cuando hablamos de ética, tras la aparición de ChatGPT esto se democratiza y más de unos pocos empiezan a hablar sobre la necesidad de la ética en la IA», sitúa esta experta. «Esto es muy bueno, porque es un proceso muy complejo, la IA incide absolutamente en todos los sectores de la sociedad, también la educación, los alumnos tienen que aprender de otra manera, tenemos una tecnología con peculiaridades tan disruptivas como la toma de decisiones y la manera de hacerlo de manera autónoma que requiere que la interacción con ella sea muy pensada».

Se trata, resume Salazar, de «no dejar a la máquina demasiada autonomía en la toma de decisiones en temas importantes y crear una conciencia social para que se dejen de lado los prejuicios en torno a la Inteligencia Artificial, como que esta va a llegar a desbancar al ser humano». Considera además que hay que tener muy presente que la máquina «también se puede equivocar, puede tener errores, es muy importante concienciar a la población que es una herramienta más, no una herramienta sustitutiva».

¿Se ve la IA como un enemigo a batir? «Por las últimas encuestas que hay al respecto se está viendo una evolución positiva por parte de la población, las personas están normalizando el uso de la IA, sobre todo a nivel de empresas y de trabajadores, se trata de normalizar su uso, al final la IA es una herramienta que ayuda a gestionar datos de una forma muy rápida, muy potente, y ayuda a crear patrones, a predecir enfermedades, a la medicina preventiva frente a la curativa y eso nos va a ayudar a vivir mejor, a predecir futuras pandemias, ayuda en labores de reconstrucción, ayuda contra el cambio climático, va a ayudar en muchos frentes, obviamente tiene una parte que no es tan positiva, pero la positiva va a a ser tan grande que merece la pena usarla, hoy en día no es una opción, la visión apocalíptica no nos ayuda». Apunta la importancia de introducir en todo este debate la presencia de filósofos y humanistas que sean capaces de hacer una lectura social del cambio de paradigma que supone esta herramienta.

Educación

Los dos retos que plantea esta experta es educar bien a la población y la regulación y ética para la empresa. «Las empresas tienen que poner los principios éticos desde la base, la Unión Europea está liderando una normativa que puede servir para cualquier empresa y hay una Ley de Inteligencia Artificial que va a suponer que todos los algoritmos de alto riesgo van a tener unos requerimientos técnicos», estima Idoia Salazar. EBEN se clausura este martes a las dos de la tarde.