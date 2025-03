Vecino de la Ribera del Marco de Cáceres: «No me quiero ir de mi casa, aquí me curé del cáncer y soy feliz»

Francisco Javier Cañamero, 'Patxi', es un cacereño muy conocido en los ambientes musicales de la capital. De hecho, la conversación con él, problemas y enfermedades ... aparte, acaba girando hacia la música en cuanto se tercia. «Con el festival de blues logramos un ambientazo en la Conce», proclama con una sonrisa. Pero en cuanto advierte que puede tener que abandonar la que ha sido su casa durante más de dos décadas le cambia el semblante. Tiene 54 años y reside en una vivienda de planta baja de la calle Alto de Fuente Fría. La suya, en el número 13, es una de las 32 edificaciones que deben ser demolidas según recoge el proyecto de urbanización para construir 415 pisos en siete alturas en el Espíritu Santo.

Como ha informado HOY, el Ayuntamiento forma parte de la Agrupación de Interés Urbanístico San Francisco 06. Aporta una parcela de su propiedad para edificar esa promoción y recibe más de cinco hectáreas en la Ribera del Marco libres de cargas y perfectamente acondicionadas para levantar un parque público donde está ahora la casa de Patxi.

Su problema y el de otros vecinos es que aseguran no saber nada más que lo que les ponen en un escrito que les ha llegado desde el Consistorio en los últimos días. «No me quiero ir de mi casa, aquí me he curado del cáncer y soy feliz», afirma mientras muestra los papeles que le han llegado.

«Llevamos aquí 15 años ¿La carta significa que nos tenemos que ir? No nos han ofrecido nada», afirma otra vecina

Los afectados han recibido una notificación del Ayuntamiento en la que se les informa del proyecto en marcha

Sin información

«Nadie se ha puesto en contacto conmigo, nadie me ha llamado ni ha venido aquí a valorar lo que tengo. Tampoco me han ofrecido nada», sugiere. Sostiene una notificación de la Secretaría General municipal en la que se le informa de la resolución de Alcaldía del 30 de septiembre por la que se aprueba de forma inicial el proyecto de urbanización del llamado Sector SF-06 'San Francisco 06'. Pasó el 7 de septiembre por comisión de Desarrollo Urbano y, tras publicarse el 14 de octubre en el DOE, está en exposición.

Pero los residentes en Fuente Fría y quienes han ocupado durante años esos terrenos en los que se proyecta el parque lineal de la Ribera no son habituales de los boletines oficiales ni los registros telemáticos. En la carta que lleva el sello municipal aparece un enlace a la dirección electrónica en la que se puede consultar el proyecto en exposición, por si quieren hacer alegaciones. Ninguno de los afectados con los que habló HOY conocía ese documento de más de 1.300 páginas. Ha sido elaborado por una consultora técnica especializada por encargo de la Agrupación de Interés Urbanístico.

Ampliar Construcción de la parcela que ocupan Clara y su marido (izquierda), y Pedro Moreno, de la Asociación Amigos de la Ribera del Marco. HOY

«Llevamos aquí 15 años. Esto no es nuestro pero tenemos un piso en el Alto de Fuente Fría y nos ha llegado la carta. ¿Qué significa eso? ¿Nos tenemos que ir? A nosotros no nos han ofrecido nada», explica Clara. Vive junto a su marido entre gallinas, perros y en pleno campo. Muy cerca de allí, a unos pocos metros, pasa el camino que atraviesan cada día decenas de cacereños de ruteo, al lado de la Ribera del Marco. «Han intentado entrar a robar . Si no estuviéramos nosotros esto sería un desastre», insiste Clara, preocupada por lo que pueda venir y el cambio en sus vidas. Su marido sentencia. «Se preocupan más por echarnos de aquí que por arreglar la Ribera, con la falta que hace. Cuando vinieron a poner las alambradas querían que fuesen más bajas y me negué», revela.

Patxi, el músico de Fuente Fría, repite que la única noticia es «la carta» del Ayuntamiento. «Esto empezó hace años, pero se paró y pensamos que se había descartado. En la carta no aclaran nada de nada, simplemente que el proyecto se pone en marcha. Lo de las casas no está solucionado», repite.

Sentencias

Desde la AIU se ha informado de que solo había tres casos conflictivos pero que habían quedado resueltos por sentencia judicial. «Conmigo no ha hablado nadie, nadie ha visto mi casa, nadie ha valorado lo que yo tengo», incide Patxi. Muestra una vivienda de planta baja con entrada por el Alto de Fuente Fría y vistas a la Ribera con un patio. Es su hogar y su punto de referencia vital. «Me vine aquí desde un apartamento en el centro. He trabajado en hostelería y mi afición es la música. Vengo de viaje, de madrugada y ensayo. Es mi felicidad. Yo elegí esto». Abunda en esa idea. Por su actual situación tampoco podría afrontar un préstamo bancario para irse. «Si alguien tiene una casucha en ruina y le dan otro piso o un dinero dirá, pues genial, pero en mi caso no. Yo estoy jubilado por enfermedad no me puedo meter en otra hipoteca ni de broma. Me quedarán cinco años por pagar. No voy a encontrar algo como esto».

Afirma que no ha echado cuentas, que consultará con algún abogado. «No me quiero ir de aquí, pero si me quieren echar, me echarán. ¿Qué me corresponde?. Ni idea». Llegó al Alto de Fuente Fría en 2001 tras comprar la casa e hipotecarse. Lo que venga ahora es una incógnita. «¿Cómo me voy a ir yo un piso teniendo esto? Aquí me he curado del cáncer y estoy al lado del hospital a donde voy a mis tratamientos. Solo espero que me dejen en paz».

A poca distancia de allí, Amigos de la Ribera del Marco anuncia su Bosque Solidario. Tiene un huerto con plantaciones diversas que atienden sus voluntarios. Pedro Moreno, portavoz, cree que el proyecto de urbanización no será inminente. «No estamos en contra del parque, pero queremos que sea integrador, que tenga sus espacios para ganadería, huertos, ocio... Siempre contando con la opinión de los vecinos». De momento, la intervención está expuesta al público, aunque entre los afectados la novedad ha sido la carta.

Eso sí, apenas comprenden lo que significan esas seis páginas repletas de términos técnicos, expresiones urbanísticas y citas legales. Se temen lo peor.