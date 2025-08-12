Los niños saharauis visitan el parque de bomberos
Martes, 12 de agosto 2025, 09:02
REDACCIÓN. El parque de bomberos del Sepei (Servicio de Prevención y Extinción de Incendios de la Diputación Provincial) de Cáceres recibió este fin de semana ... una visita muy especial. 40 niños y niñas saharauis, participantes en el programa ‘Vacaciones en Paz’ que gestiona NUR Saharaui Extremadura, pasaron una jornada con los trabajadores del recinto y conocieron las instalaciones.
La visita contó con una parte pedagógica en la que los menores recibieron nociones sobre cómo actuar ante un incendio, entre otros aspectos. Y, además, también hubo otra parte lúdica, en la que los niños pudieron ver el descenso de los bomberos por una pared, sentir la experiencia de viajar en el camión o cómo utilizar la manguera de agua.
El presidente de NUR Saharaui Extremadura, Juan Eusebio Solís, recordó que el programa ‘Vacaciones en Paz’ permite a estos niños pasar el verano con familias extremeñas y poder ofrecerles un respiro de las duras condiciones del desierto, además de proporcionarles atención médica, alimentación y actividades recreativas.
