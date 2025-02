Ningún empresario se interesa de momento en explotar la terraza de verano del Hípico en Cáceres

Cristina Núñez Cáceres Viernes, 1 de julio 2022, 13:38 Comenta Compartir

La terraza de verano del Recinto Hípico, cuya explotación sacó a concurso el Ayuntamiento hace unos días y que expira el 25 de julio, no ha suscitado interés de momento entre los hosteleros cacereños. Por ahora, según ha informado la teniente de alcalde, María José Pulido, nadie ha solicitado gestionar este espacio de ocio nocturno, que se ha licitado por un periodo de tres años, de 2022 a 2024.

Uno de los empresarios que había mostrado interés en explotar este espacio, y que había elaborado un proyecto de unos 1.200 metros cuadrados con cabida para unas 2.000 personas, indica que el precio de la licitación, cerca de 36.000 euros, muy alto a su juicio, le ha hecho desistir de explotar esta terraza, por lo que no se ha presentado a concurso.

Tal y como explica, la tardanza a la hora de sacar esta licitación, y el hecho de que no sea 'express', es decir, que tarde un mes en resolverse, también le ha hecho dejar de lado esta iniciativa, porque considera que no va a ser rentable, ya que este primer año no podría instalarse la terraza antes de mediados del mes de agosto, cuando una buena parte del verano ya está consumida.

La licitación contempla la apertura de este espacio entre el 1 de junio y el 30 de septiembre. Según se dijo cuando se publicó, respondía al interés que los empresarios habían manifestado en poder llevar a cabo iniciativas de ocio nocturno. María José Pulido ha señalado que las actividades previstas para este verano se celebrarán teniendo en cuenta el espacio reservado para la terraza.

Según ha sabido este diario se está a la espera de la licencia para abrir de nuevo la terraza del Parque del Príncipe. En este caso se trata de un espacio privado, que pertenece al Club Polideportivo Cacereño.

En pandemia

En el verano de la pandemia se instaló en Cáceres la que se denominó Terraza Beach Hípico. Su aforo se redujo a 500 personas sentadas, por debajo de las previsiones iniciales de los hosteleros, que deseaban que entraran más de 3.000. La cantante Soraya inauguró el 31 de julio esta instalación que se autorizó hasta el 30 de septiembre. Su puesta en marcha llegó con polémica porque fue una adjudicación directa con la que el Ayuntamiento quiso compensar las pérdidas por las duras restricciones provocadas por la pandemia en el ocio nocturno. Hosteleros de la Madrila fueron los encargados de explotar esta terraza, en la que toda la clientela tenía que estar sentada, no podían utilizarse las barras ni había espacio para bailar. Eran momentos aún muy restrictivos, con la población aún sin vacunar.