Las 'niñas' de Induyco, feministas sin saberlo

Asunción Torres revisa los «huecos» en su vida laboral en 33 años de trabajo en Induyco, la fábrica de confección que El Corte Inglés ... abrió en Cáceres en el año 1976 y que cerró definitivamente en 2021. Esta antigua trabajadora textil cacereña envía a esta periodista una foto de un papel cuadriculado con el meticuloso recuento: hay varios días en 1979, muchos en la década de los 80, uno en los 90 y los últimos en el 2002. Todos corresponden a distintas jornadas de huelga, incluida una general, en la que paró para reivindicar mejoras. Días sin sueldo, perdiendo dinero para alzar la voz.

Ayer Asun fue una de las mujeres que acudió a la presentación en Cáceres del libro 'La huelga de 'las niñas' de Induyco', un acto organizado por Podemos Cáceres en El Corral de las Cigüeñas en el que su autora, la extremeña María José Gallego, dio a conocer una obra en la que detalla la lucha de las trabajadoras de esta planta industrial, que llegó a tener casi 18.000 trabajadores en sus cuatro sedes (Madrid, Sevilla, Teruel y Cáceres), un 90% mujeres. En la capital cacereña llegaron a estar en nómina cerca de 1.000.

Gallego relata cómo las movilizaciones de 1976 y 1977, centradas sobre todo en Madrid, consiguieron logros concretos como mejoras salariales y de condiciones, pero también que su voz femenina se tuviera en cuenta. «Éramos trabajadoras todas muy jóvenes, las había de 15 años», cuenta Gallego, que fue representante sindical en la empresa. «Fue una huelga muy represiva, la Policía nos castigaba bastante, nos llevaba las tanquetas de agua y daba igual que fuéramos mujeres y fuéramos jóvenes». Aproximadamente 7.000 mujeres participaron en estos paros. En el 77 España vivía un momento complejo. «Era un momento políticamente convulso», indica la autora, que tiene 74 años. De esa lucha, que duró dos meses, se logró que no hubiera despidos y que se aprobara una tabla de reivindicaciones con varios puntos, entre los que se incluyó guarderías para los hijos.

«Nuestras protestas nunca las entendió la gente de Cáceres, veníamos de una época difícil» Asunción Torres Extrabajadora de Induyco Cáceres

«Éramos unas niñas, pero formamos el comité y nos hicimos fuertes para luchar por nuestros derechos» Olimpia Salas Extrabajadora Induyco Cáceres

«Nosotros en esa huelga no podíamos participar, porque acabábamos de entrar, vinieron a informarnos, estuvieron por aquí con nosotros y se notaba que estaban aquí», cuenta Asun, la trabajadora de Cáceres. «Detuvieron a varios por la zona de la Plaza», relata. Fue pocos años después cuando la fábrica de Cáceres empezó a movilizarse, y lo hizo también con ímpetu, de manera visible. La chispa de Madrid se había transmitido. «Era una época en la que había mucho paro, las protestas nuestras nunca las entendió la gente de aquí de Cáceres porque veníamos de una época en la que eso no existía, sólo se pronunciaban de vez en cuando eran los estudiantes, nosotras teníamos mucho brío, no sabíamos lo que era el feminismo pero lo reivindicábamos». Asegura Asun que pese a ser mayoría aplastante las mujeres, a los hombres les reconocían la categoría profesional nada más entrar haciendo el mismo trabajo.

Control

En Induyco las mujeres «trabajaban a destajo, controladas y cronometradas bajo una presión inaguantable», señala la autora del libro. Existía una figura laboral que desempeñaban solamente los hombres, los cronometradores. «Era un puesto muy represivo», que controlaba el tiempo en el que se elaboraba cada pieza. Trabajar a destajo supone que a un trabajador se le paga por completar una tarea, independientemente del tiempo invertido en su realización. «Tenían además la maldad que cuando tú habías conseguido llegar al tope que te habían cronometrado y cobrar el destajo, te cambiaban la tarea que estabas haciendo y se la daban a otra persona que no tenía experiencia para bajar los precios continuamente». El régimen de trabajo era casi esclavista. «Tenías que pedir permiso para ir al baño, te dejaban solo cinco minutos». Igual que Asun, María Jesús Gallego considera que estas mujeres hicieron un feminismo casi intuitivo. «No solo peleábamos por nuestros derechos laborales sino también por nuestros derechos como mujer, queríamos la independencia de nuestros padres, de nuestros maridos, nuestra cuenta corriente en el banco, no estábamos preparadas ni sindicadas en ese momento, fuimos muy atrevidas, fuimos muy valientes y a partir de ahí empezamos a ser feministas de verdad, yo siempre digo que la mejor época de mi vida fue esa».

Al acto de ayer también acudió Olimpia Salas, que trabajó 30 años en la planta de confección cacereña, desde sus orígenes en la calle Alfonso IX. «Éramos unas niñas, no sabíamos cómo funcionaban las cosas, pero pasó el tiempo, en dos o tres años nos pusimos al día y formamos el comité de empresa, íbamos a las reuniones y Madrid y aprendimos bastante, que fue lo que nos hizo fuertes para luchar por nuestros derechos». Cree que la movilización que se produjo en esta empresa se transmitió también al resto de la ciudad. «A raíz de que nosotros empezamos a luchar se unieron también muchas empresas». Reflexiona sobre la importancia del tejido industrial, que genera un germen «de lucha».

Reunión

Lo de ayer en el Corral de las Cigüeñas, además de un acto social, se convirtió en un emotivo reencuentro de compañeras en donde proliferaron las anécdotas de esos años de fábrica y de convivencia. «El trato era muy duro», comentan varias, aunque a renglón seguido reconocen que los sueldos inicialmente eran buenos (13.000 pesetas en 1976) y que les ha permitido trabajar muchos años.

Del poderío de Induyco ya no queda apenas nada. En Madrid solamente un taller que se llama Corte Inglés y donde se hacen las muestras que se envían al exterior para que produzcan la confección textil, que se lleva a cabo en México, Marruecos, Perú y otros países, todos fuera de España, donde el precio es mucho más barato porque las condiciones laborales y los derechos de los trabajadores están muy lejos de las de España.