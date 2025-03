Nieves Concostrina, hora y media de firmas y todos sus libros vendidos en Cáceres

Cristina Núñez Cáceres Sábado, 23 de abril 2022, 18:22 Comenta Compartir

La periodista Nieves Concostrina era, sobre el papel, una de las apuestas seguras de la XXII Feria del Libro, que arrancó el pasado jueves en la ciudad, y no defraudó. Según la organización de este certamen todos los ejemplares de la autora que habían llevado los libreros a sus casetas se ha agotado y este sábado ha estado casi una hora y media trazando su rúbrica incansablemente. Exitazo total. Las cien sillas de la caseta de presentaciones se quedaron cortas para acoger a la gran cantidad de público que quería escuchar a la autora hablar de 'Cualquier tiempo pasado fue anterior', su último libro. En su charla, que ha durado más de una hora ha reivindicado su derecho a escribir «a calzón quitado», algo que, asegura, nunca le ha dado problemas. «Todo lo que digo es verdad. No me invento nada, todo estaba antes escrito, lo único es que yo lo recojo y lo digo a mi manera, otra cosa es que haya gente a la que no le guste lo que digo«. En su última obra recoge a lo largo de 53 capítulos la Historia de España. Carmen Galán, la catedrática de Lingüística de la Universidad de Extremadura ha presentado esta obra.

Otra importante autora, en este caso de literatura infantil y juvenil, Mónica Rodríguez, que cuenta con una consolidada carrera y ha sido la ganadora de la última edición del premio Edebé, también ha estado en la Feria del Libro este sábado, donde ha dado a conocer 'Cueto nego', 'El hilo de Clara' y 'Rey'. Otra exitosa autora de literatura infantil, Pilar López Ávila, ha presentado a los lectores cacereños a esta autora.

Día del libro

Hoy es el Día del Libro y, a pesar de que el cielo ha ido cambiando a lo largo de la jornada, el tiempo está respetando en general y son muchos los que se han acercado hasta los 15 expositores que abren sus puertas en el Paseo de Cánovas. Esta tarde es tiempo para la poesía (a las 18,00 se presenta 'Esferas de aire y raíz', de Laura Díaz Santos y 'La odisea de Zéphyr y Alizée', de Isabelle Brault), ensayo histórico ('Roma Traicionada' de Javier Negrete a las 19,00 horas) y para la novela gráfica ('Camarón, dicen de mí', de Carlos Reyman y Raulowsky), a las 20 horas.

Ampliar Un participante de la lectura abierta para conmemorar el Día del Libro en el Gran Teatro. ARMANDO MÉNDEZ

El Gran Teatro de Cáceres celebró como ya es tradicional la celebración del Día del Libro con la lectura abierta de El Quijote o de los textos que cada autor eligiera. La cita se desarrolló a partir de las 12,30 de la mañana y los participantes han recibido como obsequio un libro.