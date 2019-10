«Mis nietos viven en Francia y quiero aprender su lengua» Choni y Alicia. :: jorge rey C. NÚÑEZ CÁCERES. Martes, 1 octubre 2019, 08:30

Hay quien busca aprender idiomas para conocer mundo, para presentarse a una oposición o para ser más competitivo en el trabajo. Choni Borda tiene un motivo de peso: sus nietos. A sus 64 años inicia este año el nivel básico de francés. «Yo lo había dado en el instituto, pero ahora lo retomo porque mi hijo vive en un pueblo cercano a Nantes y quiero hablar con mis nietos sin que se rían de mí», dice en tono jocoso. Cree que las herramientas de Internet le pueden facilitar el aprendizaje. «Hay muchos traductores, ahora es más fácil», indica. Va a por todas.

A su lado está su amiga Alicia Toledo, que este año empieza el nivel 2 de inglés básico en Gómez Becerra. «Para mí la Escuela de Idiomas ha sido todo un descubrimiento, me parece que está muy bien, he tenido mucha suerte de que me hayan cogido».

Según la directora de esta escuela el perfil del alumnado es variado, y no es difícil encontrar perfiles como el de Choni y Alicia. «El alumnado es una delicia, son alumnos muy motivados, quieren aprender, participan de la cultura del país, se hacen muchas actividades extraescolares, lo viven con pasión», apunta Pilar Mayoral. Es posible acudir a la EOI a partir de los 16 años, con la ESO terminada. «Viene gente de todo tipo, muchos profesionales como médicos, gente que trabaja en comercio, amas de casa, universitarios, personas de todos los sectores sociales».

Pilar Mayoral Director «La modalidad a distancia de inglés tiene mucha demanda, aunque solo contempla hasta el B2»

El hecho de que el Instituto de Lenguas Modernas (ILM) haya cesado su actividad no se ha dejado notar de forma llamativa, indica Mayoral, en el número de solicitudes para cursar idiomas.