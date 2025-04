Niegan la nacionalidad a un marroquí que vive en Cáceres al señalarle el CNI como islamista radical

La Audiencia Nacional ha emitido una sentencia en la que niega la nacionalidad española a un marroquí que vive en la provincia de Cáceres. Lo ... hace tras conocer un informe del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que acredita que sería un riesgo para la seguridad nacional el dar a esta persona la nacionalidad española.

Según el CNI, «no vive integrado en la sociedad española y solo se relaciona con personas de origen marroquí y musulmanes. Es afín al ideario de grupos extremistas tabligh de expansión del islam. Propugna actitudes contrarias a la igualdad de género y favorece e impulsa actividades radicalizadoras y contrarias a la integración de los musulmanes en la sociedad española».

El movimiento Tabligh, que fue creado en 1925 en la India por Maulana Ilyas, busca un regreso a los principios originales del Islam, y asegura que la predicación es una obligación de todo musulmán. El movimiento se ha extendido con rapidez por todo el mundo, mostrando su preocupación las fuerzas de seguridad al ver que algunos atentados terroristas estaban relacionados con activistas tabligh.

Fue la Dirección General de los Registros y del Notariado, cuando el 18 de julio de 2019 denegó la nacionalidad española a este residente en la provincia de Cáceres. Él recurrió esta decisión ante la Audiencia Nacional. Dijo que no sabía nada del movimiento Tabligh, que lleva residiendo en España desde los 4 años y presentó varias declaraciones juradas. Una de esas declaraciones es de una joven que asegura que fue su novia desde 2014 al 2017, manifestando, «que su relación fue normal y sin discusiones, que es más español que marroquí, que tiene costumbres españolas y que, aunque es creyente se podría decir que no es practicante. Que en su trato con el género femenino es una persona pacífica y respetuosa, que respetaba su espacio y que no es machista».

Otra declaración jurada, fechada el 5 de septiembre de 2019, es de un profesor de Francés, que asegura que le dio clase en un instituto de la provincia de Cáceres, desde 2008 a 2011. Afirma que en todo ese tiempo, «no apreció en él ninguna actitud extraña contra sus compañeros de origen español».

Informe del CNI 'contundente'

Un amigo de él también afirmó que le conoce desde hace 10 años, y que tenía un respeto ejemplar hacia los demás, «es una persona amable, pacífica y está totalmente integrado en la sociedad española». También aporta el expediente académico en el Instituto de Educación Secundaria en el que estudió, y un diploma de un curso que hizo de Formación en Prevención de Riesgos Laborales.

La Audiencia Nacional recalca que, frente a estas declaraciones de apoyo al residente en la provincia de Cáceres, está el informe del CNI que define como «contundente», y suficiente como para denegarle la nacionalidad.