Nevado pide a la Confederación del Tajo que «saque del cajón» el proyecto de la Ribera REDACCIÓN CÁCERES. Martes, 16 octubre 2018, 08:09

La alcaldesa, Elena Nevado, volvió a pedir para Cáceres de nuevo una actuación con dinero del Estado en la Ribera del Marco. La regidora ha solicitado una entrevista con Antonio Yáñez, presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), a quien pide que «saque del cajón» el abandonado proyecto de la Ribera. El objetivo, informa Efe, sería «ejecutar la reordenación ambiental y paisajística de los cauces urbanos» del arroyo. La inversión se cuantificó en su momento en 50 millones. En los presupuestos del Estado se habían mantenido abiertas de forma anual determinadas partidas, hasta que desaparecieron.

Nevado quiere «que se recuperen los proyectos y se practique la limpieza del cauce», ya que esta responsabilidad siempre había sido hasta ahora del organismo de cuenca. «La limpieza del cauce jamás había supuesto ningún conflicto. Lo ha limpiado siempre la confederación», recuerda.

Presupuestos

También ha pedido que no se ponga en duda la inversión comprometida para la ampliación de la actual depuradora de aguas residuales. Nevado confía en que se «dé cumplimiento a los compromisos adquiridos» en los presupuestos estatales. Por lo que respecta a las cuentas municipales para 2019, admite que en caso de no contar con los apoyos necesarios para su aprobación, una prórroga «no supondría ningún problema». Según recoge Europa Press, la alcaldesa espera que ese escenario no se dé. «Lo que queremos -apunta en referencia a la oposición- es que apoyen el presupuesto que vamos a presentar porque responde a las demandas de los vecinos».

Salaya, crítico

Luis Salaya, portavoz socialista, cree que los populares están más preocupados de buscar un relevo a Nevado que del presupuesto. «Haremos propuestas beneficiosas para la ciudad pero siempre que el Gobiernos presente el borrador», matiza.