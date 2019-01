Nevado asegura que Cáceres afronta proyectos por 81 millones hasta 2023 Elena Nevado, en el centro, junto a los miembros de su Gobierno en el jardín del Parador. :: a. méndez Acusa a la oposición de bloquear los avances, anuncia que habrá de nuevo ayuda a los toros y prevé que este mes esté la licencia del Ruta de la Plata MANUEL M. NÚÑEZ Cáceres Viernes, 11 enero 2019, 07:54

Elena Nevado sacó ayer la calculadora en su balance de 2018 y aludió a un año «apasionante» que ha supuesto el inicio de la transformación de la ciudad. Marca un cuatrienio en el horizonte para comprobar los efectos de un cambio que pondrá a la capital cacereña a la vanguardia. «El Cáceres del siglo XXI», fue la expresión que acuñó la alcaldesa antes de repasar con amplitud una sucesión de proyectos que cuantifica en 81 millones y que se prolongarán hasta 2023.

La radiografía que hizo la regidora y ya candidata (hoy será presentada oficialmente por José Antonio Monago en Las 300 a las 11.15 horas) no puede ser más optimista. Sostiene que Cáceres avanza, baja el paro, se crean nuevas empresas, los inversores vienen para quedarse y además de ser una de las seis ciudades españolas en las que menos impuestos se pagan -la sexta concretamente, puntualizó-, es la capital más segura de España.

En ese discurso lleno de venturas y parabienes, no faltó sitio para lo que en el PP se ha calificado como el 'tripartito'. Ese bloque que forman PSOE, Ciudadanos y Podemos. La oposición se dedica a bloquear avances y pone palos en la rueda de una reactivación, opina, que llevará a invertir en proyectos de desarrollo más de 80 millones. Ese fue el balance que hizo del último ejercicio la alcaldesa, acompañada por los integrantes de su equipo de Gobierno, excepto el concejal de Educación y Deportes, Pedro Muriel.

A lo largo de casi una hora repasó su gestión de 2018 y dio las líneas maestras para este año. Elena Nevado señaló que la apertura del hotel «de cinco estrellas» en el Palacio de Godoy «será una realidad» aunque todavía no se ha recibido la solicitud de licencia de obras en el Consistorio. Por contra, garantiza que esos permisos estarán este mismo mes en lo que respecta al centro comercial Ruta de la Plata y los operadores que se instalarán en el espacio que ocupaba Eroski. Será un permiso global, no uno individual para cada marca.

También adelanta que llevará al pleno una modificación presupuestaria para garantizar que haya festejos taurinos en la ciudad. Recuerda que fue el presidente regional, Guillermo Fernández Vara, quien medió con Liberbank para que aportase 25.000 euros a la corrida de ferias de 2018. «Lo que hemos hecho es devolver el dinero ante las dificultades administrativas», asume.

Nevado también critica que el Gobierno socialista de la Junta lleve «cuatro años para un estudio ambiental» del aeródromo y lamenta que el nuevo hospital sigue sin abrir pese a los compromisos y las fechas (noviembre y 9 de enero) que hizo el consejero de Sanidad. A su vez destacó que en el último año el número de visitantes se ha incrementado, según el INE, y expresó su 'no' a la mina de litio frente a las dudas que le genera, insiste, el «oscurantismo» del Ejecutivo regional. «No nos fiamos y queremos mantener este debate vivo», concreta. No se pronunció sobre los motivos por los que 11 meses después aún no se han resuelto las alegaciones que presentó la empresa a la paralización de los trabajos en Valdeflores. «¿Ustedes creen que se atreven a hablar conmigo?», inquirió a los periodistas sobre este asunto.

Sobre el listado de iniciativas que están en marcha, Nevado se fija en la capacidad que ha tenido su Gobierno para atraer crédito de otras administraciones. Cita los fondos europeos del DUSI, con el corredor medioambiental, la conexión entre barrios, la ampliación del Parque del Príncipe, la remodelación del entorno de Santiago, Gómez Becerra, carriles bici con unos 700.000 euros y la rehabilitación de la muralla. «Son proyectos reales, creíbles y viables porque cuentan con financiación», avisa. A la lista añadió la reforma de las plazas, el arreglo de sedes vecinales o el vial de Macondo al Junquillo.