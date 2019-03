Nevado achaca a los técnicos municipales los parones en varias obras del centro EUROPA PRESS Jueves, 28 marzo 2019, 08:36

cáceres. La alcaldesa de Cáceres, Elena nevado, achacó ayer a los técnicos municipales la responsabilidad de los últimos parones que han sufrido las obras de Obispo Galarza y la calle Alzapiernas por la falta de seguimiento arqueológico, ya que a su juicio son ellos quienes tienen que solventar las necesidades de las obras para cumplir las normativas actuales.

«Yo me he presentado a las elecciones, no a las oposiciones, y por lo tanto son los técnicos los que tienen que decirle al Ayuntamiento los requisitos que necesitan las obras que impulsamos», espetó la regidora, quien añadió que el equipo de Gobierno ha promovido el proyecto de mejora de la accesibilidad de Alzapiernas y su entorno con el objetivo de fomentar el comercio y el turismo.

Por otra parte, la alcaldesa anunció que el Ayuntamiento pagará los daños y perjuicios a los comerciantes de la zona de Alzapiernas y Obispo Galarza si se acredita que los restrasos son culpa del Consistorio. Además, aseguró que se ocupará «personalmente» de aclarar las dudas que surjan con motivo de estas obras que están sufriendo varias paralizaciones, la última la de Obispos Galarza a instancias de la Junta porque no se ha llevado a cabo un seguimiento arqueológico.