«Necesito la electricidad para poder respirar por las noches»

Antonio Jerónimo tiene 51 años y necesita de un dispositivo conectado a la corriente eléctrica para respirar por las noches. Padece apnea del sueño y si no está conectado a la máquina su respiración se detiene y a la larga puede correr riesgo de muerte. «Tengo que conectarme a esta máquina cada noche para poder respirar, si no se me corta la respiración», explica.

Hace unos días recibió en su domicilio de la calle Ródano de Aldea Moret dos cartas de Naturgy, su comercializadora de gas y electricidad, reclamándole el pago de facturas fechadas en 2017 y 2018. La empresa le advierte del corte del suministro de estos servicios si no liquida los recibos que él consideraba abonados desde el IMAS, con cargo a las ayudas de 2018. Antonio, que también tiene reconocida una minusvalía del 22%, asegura que solicitó la ayuda de mínimos vitales en marzo del pasado año y le fue concedida. Desde la dirección del IMAS confirman este extremo pero aclaran que el afectado superó el límite que tenía concedido para 2018.

El director del IMAS, Juan Solo de Zaldívar, le emplaza a acogerse a las ayudas de 2019, presentar las facturas impagadas para regularizar su situación y evitar el corte de suministro. «La convocatoria lleva abierta un mes y medio y aún no las ha solicitado», precisaba.