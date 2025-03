El Nazareno no saldrá en la procesión mariana tras las quejas de otras cofradías

Las cofradías de la Montaña y la el Nazareno han anunciado este viernes en una nota de prensa conjunta que la imagen de Jesús ... Nazareno no saldrá en la Procesión Magna Mariana prevista para el día 5 de octubre con motivo del centenario de la coronacion de la patrona de Cáceres, en la que tomarán parte los pasos de vírgenes de todas las hermandades de la ciudad.

En ese comunicado, ambas cofradías señalan que la decisión, aprobada esta misma semana en asamblea por la hermandad del Nazareno, de que la imagen del cristo acompañe a la de la Virgen de la Misericordia en la Procesión Mariana, ha sido revocada finalmente debido al malestar y las quejas de otras cofradías después de que lo publicara el portal Tusemanasanta.es.

En la nota hecha pública se da entender que algunas de las demás hermandades no estaban de acuerdo con que el Nazareno fuera el único cristo que saliera en la procesión mariana, y así se lo habrían manifestado a los promotores de la iniciativa. «Tomando en consideración el sentir manifestado en estas últimas horas, con el objeto de no crear agravios comparativos y evitar el malestar entre las demás cofradías participantes, hemos acordado no llevar a cabo la propuesta», señala el comunicado.

Resaltan además que «ambas cofradías en todo momento han actuado con rectitud de intención y siempre con el ánimo de sumar y aportar algo positivo que ayudase a fortalecer espiritualmente una celebración tan señalada». Del mismo modo, indican que «desde que se planteó la propuesta, el deseo de ambas cofradías fue siempre que la misma, no contemplada en el planteamiento inicial, no supusiera motivo de controversia», razón por la cual renuncian finalmente a que salga el Nazareno.