La Navidad lejos de casa de un cacereño en Kiev

La entrevista telefónica con Jesús Cruz Franco (Cáceres, 1972) está concertada a las once de la mañana. Pero minutos antes el cooperante avisa por whatsapp de que se acaba de activar una alarma antiaérea y tiene que marcharse al metro para ponerse a salvo de posibles explosiones. Está en Kiev, la capital de Ucrania, país al que ha regresado para coordinar la misión de Cruz Roja Española. Conoce el territorio.

Ya estuvo aquí durante tres meses, de marzo a junio, como coordinador de emergencia de Médicos del Mundo para prestar apoyo logístico a un equipo humanitario de 90 personas y vio el horror de la guerra de cerca. Ahora su misión es otra.

«Hacemos proyectos de apoyo a la Cruz Roja Ucraniana, que es la que da atención a las personas que están en situación de necesidad. Una de nuestras líneas de trabajo es atender las necesidades básicas. Desde el inicio Cruz Roja Española lo que ha estado haciendo ha sido traer kits higiénicos, kits de comidas y mantas para que la población que estaba desplazada o que estaba en zonas de conflicto pudiera tener una vida digna», expone Cruz.

«Luego tenemos otra línea –prosigue el cacereño– que la estamos iniciando ahora. Se trata de trabajar con familias vulnerables y tratar de reactivar su actividad económica para que puedan ser autosuficientes y no precisen de una ayuda exterior», detalla Jesús, que es licenciado en Derecho y Económicas.

La tercera línea que coordina el cooperante reside en la aportación de vehículos para que la Cruz Roja local pueda llevar a cabo sus actividades de emergencia. «Se han traído unidades de comunicación y vehículos de rescate para poder sacar a heridos de zonas de mal acceso cuando hay bombardeos y explosiones», detalla. Desde España también han llegado furgonetas y todoterrenos. Uno de los vehículos que ha viajado hasta Ucrania ha sido aportado por la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aexcid), una entidad que depende de la Junta de Extremadura. Las dos diputaciones provinciales, la de Cáceres y Badajoz, han puesto su granito de arena.

Casi nada ha cambiado en Ucrania en el tiempo que Jesús ha estado en España. Ha encontrado casi todo igual a su regreso. «Aquí el conflicto continúa. Desde el 24 de febrero que se inició hasta el día de hoy nunca ha parado». Lo que sí ha advertido es que la guerra se ha interiorizado de tal manera que los ciudadanos intentan seguir adelante a pesar de las circunstancias.

«Hay mucha gente que hace vida normal porque ya son muchos meses de conflicto y es complicado. Tienes que tener un balance entre tu vida normal y este tipo de situaciones», apunta. «La mayoría de las grandes ciudades, como Kiev, están sufriendo explosiones. Es una dinámica que continúa, aunque se paró un poquito de julio a octubre», añade.

Jesús regresó a Cáceres en junio de su primera expedición a Ucrania. Y ha vuelto el 9 de octubre al país invadido por Rusia. Esta vez para quedarse por un año. «Al conflicto hay que añadir ahora el invierno. Aquí la crisis energética es mucho mayor que la de España porque hay muchas estructuras que están dañadas».

«El invierno en Ucrania –apostilla– es muy duro. Bajan mucho las temperaturas, nieva y hiela. Son meses en los que estás muchos grados bajo cero. Puede llegar a menos 15 y a menos 20 bajo cero en algunas ciudades».

El metro se ha convertido en un lugar habitual donde los ciudadanos de Kiev buscan refugio cuando hay alarmas y también para protegerse de las bajas temperaturas. «El metro es capaz de resistir a las explosiones y es capaz de albergar a mucha gente. Y está resguardado del frío y de la nieve que puede haber en el exterior. Es un lugar muy seguro y cuando hay alarmas es el lugar de concentración de la gente».

El día anterior a la entrevista la mayoría de la capital no tenía ni agua ni electricidad. «Con unas temperaturas como las que hay la vida para muchas personas se vuelve muy complicada. El invierno es un factor que incide e incrementa la vulnerabilidad de las personas». Por eso, parte de su misión también ha consistido en el envío de generadores para restablecer la calefacción de hogares y de centros de salud y para que los servicios de emergencia cercanos a la zona de conflicto, en la región de Lugansk, puedan seguir operando.

«Paso aquí la Navidad. Mis navidades van a ser afortunadas si las comparo con las de la gente que me rodea. Estas serán las primeras fiestas que muchas familias ucranianas no pasarán de manera normalizada porque en diciembre de 2021 Ucrania, salvo la zona del Dombás, tenía una vida normal. Me viene a la cabeza cómo las pasarán las personas que tengan a familiares en la línea de conflicto, las que se han tenido que desplazar y las que están en España u otros países. Y las que, por desgracia, han perdido a algunos de sus familiares», enumera.

No es la primera vez que no estará en casa. «En este tipo de emergencias tienes que estar donde más se te necesita. No lo veo como un sacrificio, sino como una oportunidad de seguir desarrollando mi trabajo y apoyando a la gente que está aquí dando un servicio muy necesario», dice.

Jesús reside en un piso de alquiler, situado en la parte antigua de Kiev. «No es como la de Cáceres porque es muy grande y los edificios no son tan antiguos como los nuestros, datan de 1900. Son muy bonitos», cuenta un día lluvioso, con el cielo gris y con una sensación térmica exterior de menos cuatro grados. Los comercios, señala, están abiertos.

Admite que echa de menos estos días a sus sobrinas y que nunca pierde de vista su ciudad. «Aunque yo pase mucho tiempo fuera, al final Cáceres es lo cotidiano. Siempre tienes que tener un punto de referencia». Palabra de cooperante.

