La Navidad empezará en Cáceres el 28 de noviembre

La Navidad en Cáceres comenzará el 28 de noviembre, viernes, en pleno 'black friday'. Para ese día está prevista la apertura de la pista de hielo ... natural que se instalará en la Plaza Mayor de Cáceres (medirá entre 600 y 800 metros cuadrados frente a los 200 de la última edición), tal y como aparece en los pliegos de licitación. Y se espera que durante esa jornada se encienda también iluminación especial, aunque de momento no hay confirmación oficial por parte del Ayuntamiento de Cáceres. No obstante, lo habitual es que ambas cosas (la apertura de la pista y el encendido navideño) se hagan coincidir.

Esta semana ha comenzado en Cáceres la colocación de los adornos navideños. Los trabajos, que lleva a cabo la empresa Henry, han arrancado por las inmediaciones de la Plaza de América: Antonio Hurtado, avenida de Alemania y Gil Cordero.

Mientras tanto, desde el comercio se confía en que sea el 28 de noviembre la fecha elegida. «No tenemos ninguna notificación. Pero estaría bien que fuera ese día. Encender las luces supone un gasto, pero también es una llamada de atención y a las tiendas les vendría bien al coincidir con el 'black friday'», apunta Paqui Campos, presidenta de Aeca (Asociación de Empresarios del Comercio de Cáceres). Por otro lado, recuerda que todas las lámparas que decoran las calles de la ciudad son tipo LED, de bajo consumo. El año pasado, en concreto, Cáceres se iluminó con 1,2 millones de luces distribuidas entre arcos, guirnaldas y textos luminosos. Y se encendieron el 29 de noviembre, que fue viernes. Ese día fue además el elegido por otras ciudades de la región, como Badajoz, Mérida y Plasencia para dar el pistoletazo de salida a sus respectivas programaciones navideñas.

El comercio prefiere que las luces se activen el 28 de noviembre al coincidir con el 'black friday': «A las tiendas les vendría bien», asegura la presidenta de Aeca

El Consistorio de Cáceres precisa que la fecha no está cerrada todavía porque «se está ultimando la organización de eventos y espectáculos para el día del encendido», detalla. Y a continuación subraya que el objetivo es que este día «sea un reclamo para ciudadanos y turistas». Hay que recordar que en 2024 el encendido coincidió con la celebración del II encuentro Cáceres City of Dragons, la cita organizada para explotar el tirón de la capital cacereña como plató de rodaje de 'Juego de tronos' y 'La casa del dragón'. Este año no hay noticias de la celebración de este encuentro.

El año pasado se apostó por hacer un guiño al mundo de fantasía de HBO en el encendido y la Navidad arrancó en Cáceres con aires épicos. Eduardo Bosch, actor que dobló al castellano a Jon Nieve, fue el encargado de dar la bienvenida al periodo festivo con su voz. Su intervención estuvo precedida por un grupo de figurantes que accedieron a la Plaza Mayor con antorchas encendidas. Hubo cuenta atrás con la proyección de los números sobre la Torre de la Yerba.

Mercado de Cánovas

Además de sacar a licitación la contratación de la pista de patinaje sobre hielo, el Ayuntamiento también ha convocado el concurso para el alquiler, montaje, instalación y desmontaje del mercado navideño en el Paseo de Cánovas. El presupuesto base es de 45.980 euros (impuestos incluidos) y el plazo para la presentación de ofertas está abierto hasta el próximo lunes, 17 de noviembre.

En el pliego se determina que el plazo de ejecución va del 25 de noviembre al 17 de enero y que el mercadillo de Navidad como tal se desarrollará del 2 de diciembre al 10 de enero. En este caso, los puestos no estarían abiertos el día del encendido, sino que comenzarían a funcionar la semana posterior, en las vísperas del puente. Este mercado deberá contar con un total de 45 casetas, que deberá ser de color blanco o de color madera. «Las características de las casetas deberán ser homogéneas y cumplir con unas condiciones estéticas que guarden armonía de conjunto de mercado navideño», según se estipula en los pliegos.

Mientras tanto, el plazo de presentación de ofertas para el montaje de la pista de hielo en la Plaza Mayor permanece abierto hasta el 19 de noviembre, miércoles. Hay que recordar que el año pasado el concurso quedó desierto tras ser convocado a toda prisa cuando se comprobó que la mercantil que iba a instalarlo en un principio no podía contratar con el Ayuntamiento por las deudas que tenía pendientes de pago. Así que se resolvió con la contratación a última hora de una pista más pequeña y de hielo sintético.

En 2024 el encendido navideño se adelantó una semana sobre la fecha de 2023, cuando las luces se activaron a las puertas del puente de diciembre, el día 5 para ser exactos. Pero durante los tres años precedentes también se eligió noviembre para llevar a cabo el encendido. En 2020 tuvo lugar el 27 de noviembre; en 2021 fue el 26 de noviembre y en 2022 las luces se encendieron el 24 de noviembre. Sin embargo, tanto en 2018 como en 2019 hubo que esperar al 5 de diciembre para disfrutar de la decoración extraordinaria.