HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este martes, 11 de noviembre, en Extremadura?
Instalación de iluminación navideña, este lunes en la avenida de Antonio Hurtado. JORGE REY

La Navidad empezará en Cáceres el 28 de noviembre

Es el día fijado para que la pista de hielo de la Plaza Mayor comience a funcionar y se espera que las luces navideñas se activen esa misma jornada

María José Torrejón

María José Torrejón

Cáceres

Martes, 11 de noviembre 2025, 21:12

Comenta

La Navidad en Cáceres comenzará el 28 de noviembre, viernes, en pleno 'black friday'. Para ese día está prevista la apertura de la pista de hielo ... natural que se instalará en la Plaza Mayor de Cáceres (medirá entre 600 y 800 metros cuadrados frente a los 200 de la última edición), tal y como aparece en los pliegos de licitación. Y se espera que durante esa jornada se encienda también iluminación especial, aunque de momento no hay confirmación oficial por parte del Ayuntamiento de Cáceres. No obstante, lo habitual es que ambas cosas (la apertura de la pista y el encendido navideño) se hagan coincidir.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Black Friday 2025: cuándo empiezan las ofertas en Zara, El Corte Inglés, Mango y otras tiendas
  2. 2 Empieza a normalizarse el reparto de paquetes en Badajoz: «El fin de semana hemos entregado 950 envíos»
  3. 3

    Medio Ambiente aprueba la autovía A-81 entre Badajoz y Zafra
  4. 4 Una ciudad extremeña, la más rentable para comprar una casa en España
  5. 5 Óscar Fernández encabezará la candidatura de Vox a las elecciones del 21 de diciembre
  6. 6

    Badajoz capta vuelos del Web Summit ante el atasco del aeropuerto de Lisboa
  7. 7 El Gobierno vende un castillo en Toledo a un grupo empresarial que lo convertirá en un complejo de turismo rural
  8. 8 Alfonso Gallardo dará nombre a la calle en la que nació en Jerez de los Caballeros
  9. 9 Este es el programa del Mercado Medieval de las Tres Culturas de Cáceres 2025
  10. 10 En Salsa se hace eco de la innovación y la tradición gastronómica de Extremadura

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La Navidad empezará en Cáceres el 28 de noviembre

La Navidad empezará en Cáceres el 28 de noviembre