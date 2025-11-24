HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este lunes, 24 de noviembre, en Extremadura?
Víctor Cerro 'parte en dos' a la vicepresidenta Esther Gutiérrez. Jorge Rey

La Navidad de la Diputación llega a 53 pueblos de Cáceres con magia, teatro, pasacalles y música

Se ponen en marcha tres programas culturales del 12 de diciembre al 6 de enero con más de cien artistas y un presupuesto de 150.000 euros

Redacción

CÁCERES.

Lunes, 24 de noviembre 2025, 21:00

Comenta

La programación de Navidad que ha diseñado la Diputación de Cáceres, con un presupuesto de 150.000 euros. llegará a 53 municipios a través ... de tres propuestas culturales en las que se incluyen espectáculos de magia, conciertos, flamenco, cuentacuentos y un pasacalles con el cartero de los Reyes Magos para recoger las cartas de los niños.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Belén, limpiadora en Badajoz, sufre una agresión sexual: «Pensé, o salgo de aquí, o me viola»
  2. 2 Ni Madrid ni Vigo: el poblado de la Navidad más mágico está en este rincón de Extremadura
  3. 3 Condenado a 8 años por agredir a una joven semiinconsciente por consumo de alcohol
  4. 4

    La jubilación a los 60 años sin recortes para los camioneros se decidirá en primavera
  5. 5

    La Escuela de Hostelería ofrecerá comida al público dos días a la semana
  6. 6 Investigan a tres empresas por el uso fraudulento de la denominación de origen Pimentón de La Vera
  7. 7 «De todos los episodios que repasé, el de la plaza de toros de Badajoz fue el que más me conmovió»
  8. 8

    Aumentan los mini perros en Badajoz y el Colegio de Veterinarios advierte de sus problemas de salud
  9. 9 Qué son los radares negros o de ocupación que llegarán a España en 2026
  10. 10 Un incendio en la fábrica de tomates de Conesa en Badajoz provoca daños materiales

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La Navidad de la Diputación llega a 53 pueblos de Cáceres con magia, teatro, pasacalles y música

La Navidad de la Diputación llega a 53 pueblos de Cáceres con magia, teatro, pasacalles y música