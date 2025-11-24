La Navidad de la Diputación llega a 53 pueblos de Cáceres con magia, teatro, pasacalles y música

La programación de Navidad que ha diseñado la Diputación de Cáceres, con un presupuesto de 150.000 euros. llegará a 53 municipios a través ... de tres propuestas culturales en las que se incluyen espectáculos de magia, conciertos, flamenco, cuentacuentos y un pasacalles con el cartero de los Reyes Magos para recoger las cartas de los niños.

Así, el programa de Navidad, que llegará a unos 10.000 habitantes de la provincia, comenzará el 13 de diciembre en Toril y concluirá el 6 de enero en Robledillo de la Vera con un espectáculo infantil. El III Festival Rural de Magia en Navidad ofrecerá espectáculos en siete municipios del 12 al 23 de diciembre, y El Cartero Real y las Hadas Mágicas organizarán un pasacalles en ocho pueblos de la provincia.

La vicepresidenta primera de Territorio y Cultura de la Diputación, Esther Gutiérrez, presentó este lunes la programación, acompañada de algunos de los artistas que participarán en esta edición.

En el caso del festival de magia, Gutiérrez dijo que contarán con «actuaciones de mucha calidad y sobre todo magos muy destacados del panorama nacional y también autonómico». Como novedad va a incluir un mago invidente, Miguelé, que actuará en Cañaveral y en Cerezo. También participarán José Rivera y Maika (Torremocha); Patri Zenner, en Valdehúncar; Sergio Barquilla, en Herrera de Alcántara; Fernando Flores, en Montehermoso; y Dani Dan, en Arroyo de la Luz.

Tanto niños como mayores podrán participar en talleres y clases de magia, y se añade una parte de «magia social», dedicada a personas convalecientes o de la tercera edad que no pueden desplazarse.

En cuanto al programa de Navidad, el objetivo es «llenar las calles y los centros culturales de un ambiente divertido y festivo durante estas fechas», explicó la vicepresidenta primera. Para ello, se han preparado 14 espectáculos infantiles con teatro, pasacalles o animación; 13 actuaciones de villancicos y zambombá flamenca; 7 actuaciones de magia, humor y circo; y 3 actuaciones de música y danza variadas.

Y el tercer programa es el del Cartero Real y las Hadas Mágicas, que ofrecerá un extra de ilusión por las calles de los municipios incluyendo un pasacalles con hadas y pajes de Melchor, Gaspar y Baltasar, que van recogiendo las cartas de los niños y niñas.