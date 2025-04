La Navidad cacereña se queda sin pista de hielo

Manuel M. Núñez Cáceres Sábado, 30 de octubre 2021, 08:02 Comenta Compartir

El Ayuntamiento perfila los detalles de la Navidad que viene, con actividades en la Plaza Mayor, cambios en el recorrido de la cabalgata y encendido de la iluminación el próximo 26 de noviembre. Lo que no habrá será pista de patinaje, según confirmó ayer el promotor de la instalación. Antonio García no ha logrado reunirse hasta ahora, con responsables del equipo de Gobierno para analizar esa iniciativa, pese a haberlo solicitado, asegura. Quería montar la pista de hielo en la Plaza, pero con la celebración en ese espacio del mercado de artesanía este año era más complicado que nunca. Ya en 2019 el Consistorio propuso otros puntos como el Foro de los Balbos, el parque del Rodeo o el Paseo Alto. «Eso no es rentable», responde el empresario.

«Vivo en Cáceres, soy de Cáceres y pago mis impuestos en Cáceres. Me gustaría que me dejaran trabajar», defiende Antonio García, que al menos ha logrado permiso para montar, de nuevo, los cacharritos en el parque de Gloria Fuertes. En junio el Consistorio optó por no renovar la licencia «ya que se desnaturaliza la autorización demanial, que se transforma en una concesión», argumentó. Se optó por una vieja idea, ya avanzada en 2019: sacar a concurso las atracciones. El portavoz municipal, Andrés Licerán, indicó ayer que se siguen redactando los pliegos. Para el promotor también esa instalación está en duda. «Me dan autorización por un mes y así es imposible rentabilizarla. Lo lógico es que funcione de noviembre hasta enero, al menos». Recuerda que se deben costear tasas, electricidad, sueldos y seguridad social de dos trabajadores.

El Consistorio autoriza la vuelta de los cacharritos a la parte baja de Cánovas, pero el promotor dice que solo un mes no es rentable

Los preparativos navideños están en marcha, aunque desde el Ayuntamiento se espera a completar el programa oficial antes de dar más detalles. Ya se conocen algunos. Habrá que hacer algunos cambios en la cabalgata de Reyes. El recorrido sufrirá modificaciones por las obras de remodelación de la calle Gran Vía. La reforma se paga con fondos del Dusi de la Diputación y tiene un plazo de ejecución de cuatro meses. También se puede ver afectado el desfile de carnaval, si finalmente se celebra en 2022. Lo que ha previsto el Consistorio, según adelantó su portavoz, es que la entrada de sus majestades de Oriente y su comitiva hasta la Plaza Mayor se haga a través de la calle General Ezponda.

Es una situación que ya se ha producido en anteriores ocasiones, sugiere, y que no debe ocasionar mayores problemas en lo que será el colofón a una Navidad en la que se va a potenciar como centro de convocatoria la Plaza Mayor.

Licerán resta importancia a las quejas de los artesanos por el traslado del mercado. No se trata, opina, de una queja general sino de una parte de los afectados. El lugar se considera el más adecuado ya que la concentración de los vendedores allí llevará más personas y permitirá potenciar el comercio y la hostelería del eje San Pedro-San Juan-Pintores y también la propia Plaza Mayor: «Creemos que se dinamiza la zona, que además es peatonal y entraña menos riesgos. Es la mejor ubicación».

El Ayuntamiento ha previsto el encendido navideño para el próximo 26 de noviembre. Se prolongará hasta el 7 de enero y ofrecerá una iluminación con tecnología LED al completo en todos los puntos instalados. Andrés Licerán resalta que se contará con una «decoración eficiente» que permitirá una «reducción de los costes energéticos» para el Consistorio, aunque esto es algo que ya se venía llevando a cabo en los últimos años.

Se reforzará la iluminación en el entorno de San Juan y San Pedro al no colocar luces en Gran Vía, también debido a las obras. La estrella en tres dimensiones volverá a la Plaza, aunque esta vez no habrá cielo complementario en la Gran Vía.

Entre las cifras destacan los 959.000 puntos de luz, 175 arcos, 62 referentes en la Plaza, 1.750 metros de guirnaldas y 12 carteles luminosos con la leyenda 'Feliz Navidad'.