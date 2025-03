Navas del Madroño se come 500 kilos de tenca

A la una de la tarde, en la Plaza de la Constitución de Navas del Madroño empezó a oler a tenca. Julio Muñoz no ... paraba de cocinar el pez de charca por excelencia en grandes sartenes. «El truco es que estén bien fritas, con el aceite muy caliente», comentaba mientras no paraba de sacar raciones.

A pocos metros de él, Elena Romero las pasaba de las bandejas metálicas a los platos para servirlas a quienes hacían cola en la tradicional Fiesta de la Tenca, una jornada que sirve para promocionar los 15 pueblos que componen la Mancomunidad Tajo-Salor y degustar su producto estrella.

Para algunos es un auténtico manjar, no solo por su sabor, sino también por su precio. En el supermercado, el kilo ronda los 18 euros, y este sábado, la unidad y un pequeño trozo de pan costaban tres.

A las dos de la tarde ya se habían vendido mil tickets y aún quedaba mucha fiesta por delante. En total, en Navas se han comido este sábado unos 500 kilos de este alimento con un aroma y un sabor peculiar.

Tanto es así que este pez atrapó al mismísimo Carlos V. Cuentan las crónicas que fue un 'adicto' a este pescado hasta el punto de que en su retiro del monasterio de Yuste le construyeron un estanque en el que el emperador disfrutaba de pescar las tencas que luego degustaba en la mesa.

Pero este sábado quienes han hincado el diente a la tenca han sido los 1.300 vecinos de Navas del Madroño. A ellos se han sumado los otros 14 pueblos que también forman parte de la Mancomunidad Tajo-Salor (Alcántara, Aliseda, Arroyo de la Luz, Brozas, Casar de Cáceres, Garrovillas de Alconétar, Hinojal, Malpartida de Cáceres, Mata de Alcántara, Monroy, Piedras Albas, Santiago del Campo, Talaván y Villa del Rey), además de algunos cacereños llegados desde la capital y algún que otro emigrante que ha aprovechado su último día en el pueblo en el que nació antes de volver a la rutina del ajetreado Madrid o al País Vasco, las dos regiones a las que más extremeños se marcharon de estos municipios en busca de trabajo.

«Pasamos en Navas parte del verano y si la Fiesta de la Tenca coincide no nos la perdemos» Inma Díaz De Garrovillas pero vive en Madrid

«Soy de Garrollivas de Alconétar y mi marido de Navas, pero vivimos en Madrid, en Fuenlabrada. Pasamos aquí parte del verano y si la Fiesta de la Tenca coincide no nos la perdemos», comentaba Inma Díaz entre bocado y bocado.

«Creo que el próximo año toca en Garrovillas», decía junto a su amiga Maricarmen Luceño. Y es que cada edición de esta fiesta declarada de Interés Turístico Gastronómico se celebra en uno de los municipios de la Mancomunidad.

Este año es especial porque Navas del Madroño, a 40 kilómetros de Cáceres, es precisamente el municipio que vio nacer la celebración en 1989. En él tuvo lugar su primera edición y hacía dos décadas que acogió la cita por última vez.

«Tenemos una sociedad de pescadores y está siendo un buen año de tencas. Cada día pesco el cupo, que son diez» Ángel Parra Pescador

Lo saben muy bien quienes repiten cada año. «He ido a Arroyo, Casar de Cáceres, Brozas... Si puedo no me pierdo esta fiesta», reconocía Ángel Corchado, que es de Navas del Madroño. «La tenca es típica y a mí me encanta. De momento me he comido dos y acabamos de empezar».

El mismo camino llevaba Ángel Parra. A él, además de gustarle el sabor, también las pesca en verano. «Tenemos una sociedad y este año está siendo muy bueno. Cada día cojo el cupo, que son diez peces», comentaba este hombre de Arroyo de la Luz que vive en Cáceres.

Más actividades

Pero además de comida, la Fiesta de la Tenca es mucho más y ofrece un puñado de actividades. Entre ellas, un concurso de pesca, exposiciones, mercados, visitas turísticas y juegos tradicionales.

Por la noche también hay música y se rinde tributo a Estopa en la Plaza de la Constitución. Para los más fiesteros, la plaza cuenta con DJ a partir de las 00.00 horas.

Además, en esta cita se reconoce la labor de personas y colectivos con el premio Tenca de Oro. En esta ocasión el premio, que se entregó el viernes 30 por la noche, fue para el periodista Vicente Pozas por su programa de turismo en Onda Cero y a la Sociedad Española para el Estudio del Patrimonio Histórico-Educativo (Sephe), una sociedad científica, sin ánimo de lucro, que pretende cooperar para el avance del conocimiento histórico de la educación.

Este último galardón no es casual, pues Navas del Madroño cuenta con el centro de interpretación de las Escuelas Viajeras, un museo que relata la historia del paso de las Misiones Pedagógicas de la II República por la localidad, capitaneadas por la filósofa y ensayista María Zambrano.

Y, precisamente, en esta Fiesta de la Tenca ese hecho ha tenido un especial protagonismo, pues de la mano de La Barraca Teatro, el bailaor Jesús Custodio, la actriz Ana Roche convertida en María Zambrano y unos cien figurantes, en la noche de este sábado en Navas del Madroño, se puede ver la recreación histórica de la llegada de las Misiones Pedagógicas en la década de los años 30 del siglo pasado.