Navalmoral y Plasencia son las áreas de salud de Extremadura donde se hacen más testamentos vitales

«La figura básica en la declaración de voluntades anticipadas, en el llamado testamento vital, es el médico de familia, que facilitará toda la información que precise a la persona que lo pida», afirma José Luis Vicente Torrecilla, director general de Planificación, Formación y Calidad ... Sanitaria del SES.

Participó la semana pasada en una mesa redonda sobre testamento vital, organizada por el Colegio de Médicos de Cáceres, en donde ofreció los últimos datos en Extremadura sobre el Registro de Expresión Anticipada de Voluntades, lamentando que esta comunidad autónoma sea la última de toda España, ya que mientras la media nacional está en 8,48 testamentos vitales por cada 100.000 habitantes, en Extremadura la tasa es del 2,51. Navarra está a la cabeza con 22,36.

Desde el año 2008 hasta febrero de 2023, en Extremadura hubo 2.715 personas que ya han manifestado su voluntad de cómo quieren morir, para que se cumpla en caso de que no sea capaz de expresarlo personalmente. El 56,8% de los testamentos vitales en Extremadura están hechos por mujeres, y uno de cada tres está firmado por personas con edades entre los 61 y 75 años.

Ampliar Tasa de inscripciones de Expresión Anticipada de Voluntades por áreas de salud. Junta de Extremadura

Al dar datos de las ocho áreas de salud extremeñas, desde el año 2008 al 2022, destacó que la tasa más alta de inscripción por 100.000 habitantes la tiene Navalmoral con 468, seguido de Plasencia con 337, luego Coria con 311, Cáceres con 246, Badajoz con 240, Mérida 222, Don Benito-Villanueva 201 y en último lugar Llerena-Zafra con 194.

Por otra parte, el 34,1% de las inscripciones incluyen referencias a la donación de órganos. Esto es algo que destacó José María Montero Juanes, director del Instituto de Medicina Legal de Cáceres, ponente de la mesa: «Un hecho positivo del testamento vital –señaló–, es que en el mismo queda reflejado si se quiere donar los órganos»..

El veterinario y escritor Miguel Ángel Aparicio Tovar, miembro de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, contó porqué hizo su testamento vital, en donde tiene mucha importancia evitar decisiones difíciles a los familiares. En este documento la persona indica que si en un futuro está incapacitado para decidir sobre su atención sanitaria y no hay expectativas de recuperación, quiere que se mantenga una buena calidad de vida y una muerte digna, no sufrir dolor intenso e invalidante, no prolongar la vida cuando la situación es ya irreversible u otras condiciones que indique. También señala futuras actuaciones sanitarias sobre su persona: si hay que aplicar medidas de soporte vital, recibir tratamiento para paliar al máximo el dolor, o qué hacer si está embarazada. También señala si al final de su vida quiere ser atendido en su casa o en el hospital.

En la mesa redonda el decano del Colegio de Abogados de Cáceres, Carlos Alberto Montero explicó los aspectos legales; y el médico Dimas Igual Fraile, destacó que cada vez hay más médicos de atención primaria preparados para atender al ciudadano que quiera hacer su testamento vital.

«Me propusieron alargar la vida de mi madre con ensañamiento terapéutico, dije que no»

Ramón Piñero Mariño, sacerdote encargado de la Parroquia de San José en la ciudad de Cáceres, afirmó en la mesa redonda que, «la Conferencia Episcopal anima a hacer el testamento vital. Apoya los cuidados paliativos, pero está en contra de la eutanasia porque la eutanasia es un crimen contra la vida humana». Él tiene hecho el testamento vital porque lo considera importante para aclarar cómo quiere uno morir. «Mi madre murió con alzheimer –indicó–, y cuando ya estaba cerca su muerte me propusieron alargarle la vida poniéndole tubos y todo eso, con lo que se llama ensañamiento terapéutico, y dije que no, que se muriera cuando quisiera Dios».

La Diócesis de Coria-Cáceres recalca que el testamento vital especifica que se administren los tratamientos adecuados para paliar los sufrimientos, «pero que no se aplique la eutanasia, ningún acto u omisión que por su naturaleza y en su intención cause la muerte», indica. La proposición de Ley Orgánica de regulación de la eutanasia recoge que no podrá aplicarse la eutanasia en caso de que la persona haya suscrito con anterioridad un documento con instrucciones, testamento vital, voluntades anticipadas o documentos equivalentes».