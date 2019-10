«Aunque nací en Cáceres tuve la fortuna de ser niño de pueblo» Rodríguez Burdalo en la Plaza Mayor de Cáceres. :: s. e. Hoy se le rinde homenaje en una jornada literaria en Piedras Albas, el pueblo en el que se crio el poeta Juan Carlos Rodríguez Búrdalo SERGIO LORENZO Cáceres Sábado, 19 octubre 2019, 09:34

Hoy sábado amigos y lectores del poeta Juan Carlos Rodríguez Búrdalo (Cáceres, 1946), se reunirán a las doce de la mañana en el centro cultural San Gregorio de Piedras Albas, con el objetivo de homenajearle con una jornada literaria, en la que participará el catedrático de Literatura Española de la UEx Miguel Ángel Lama. En esa jornada se leerán poesías de Búrdalo dedicadas al pueblo en el que creció, como la titulada 'Retorno a Piedras Albas':

«Es puro el corazón esta mañana/ que brota de la luz y dulce suena/ en medio del jaral. Entibia el cielo/ el zócalo tan claro de su lumbre/ y esplende entre los cerros un deseo/ de unir esta quietud del firmamento/ al cálido temblor de la pupila/ por tanta plenitud y su concordia./ Las horas van quemándose despacio,/ gozosas de la paz y la armonía,/ y toda la serena potestad/ del día, su verdad color de fruta/ que ciñe el corazón y lo dispone/ al labio carmesí de la ternura,/ derrama de su luz y me estremece./ Madrid queda más lejos que la infancia».

-¿Qué significa para usted el homenaje de este fin de semana?

-Este homenaje que amigos extremeños del mundo de la literatura han organizado, supone vivir desde la emoción un sueño largamente larvado: volver a Piedras Albas, tantos años después, para decir y escuchar mis poemas bajo el mismo cielo que tuteló mis pasos infantiles y juveniles.

-¿Cómo le ha marcado nacer en Cáceres y haberse criado en Piedras Albas?

-Aunque nacido en Cáceres, viví buena parte de la infancia y juventud en ese pueblecito llamado Piedras Albas, cerca de Alcántara, sobre la Raya portuguesa. Tan importante fue esta vinculación, que si buscan mi nombre en Google verán que en varias páginas me dan por nacido en Piedras Albas. En este sentido, suelo reconocer con orgullo la enorme fortuna de haber sido niño de pueblo, una de las experiencias

más enriquecedoras en la formación de la personalidad. Nuestro académico José Julián Barriga tituló un estudio de mi poesía: 'Piedras Albas, mito y cosmogonía en la obra de Rodríguez Búrdalo'.

-El pasado mes de julio obtuvo el Premio Juan Bernier de Poesía, concedido por el Ateneo de Córdoba. ¿Cuántos premios ha recibido y cuál es el que más aprecia?

-He recibido bastantes premios de poesía, lo que me ha permitido ir publicando mi obra a lo largo de 30 años. Si he de distinguir uno, tal vez el premio 'Claudio Rodríguez', del Ayuntamiento de Salamanca, que me permitió conocer y trabar amistad con el enorme poeta que fue Claudio.

-¿Cómo se acercó a la poesía?

-Seguramente por la buena orientación de mi abuelo, siendo niño; después una inquietud apasionada desde las primeras lecturas adolescentes.

-¿De qué manera ha ido evolucionando en la temática que aborda? ¿Los temas de el amor, la soledad, la muerte... van cambiando con la edad?

-Considero que con mucho acierto, el profesor de nuestra Universidad Miguel Ángel Lama tituló en 1998 el prólogo a una antología: La poesía de Rodríguez Búrdalo: razón

de vida. De ahí que los temas que menciona en su pregunta estarán siempre en mis versos y, como señalaba entonces Miguel Ángel Lama, con la insistencia en uno de ellos, bajo cuyo prisma se observan todos los demás: el tiempo. Poéticamente, podríamos añadir, el tiempo machadiano.

-¿La poesía ayuda a ser más humano, a ser mejor persona?

-Creo que son dos categorías que pueden coincidir o no. Por ejemplo, del gran poeta Luis Cernuda he leído comportamientos personales que no estaban a la altura de la grandeza de su poesía.

¿Quién es Juan Carlos Rodríguez Búrdalo?

Licenciado en Derecho, General de División de la Guardia Civil retirado, Juan Carlos Rodríguez Búrdalo es autor de once poemarios y seis antologías, en donde también hay versos dedicados a su ciudad, a Cáceres, como esta poesía titulada 'Plaza de San Jorge':

«Como una pupila que siempre fue ciega/ y alcanzara de pronto la luz,/ y, viva, se reconoce, y se busca/ honda, y encendida goza./ Así el lugar./ Este patio,/ solar de un tiempo rezagado,/ parcela de nobles asombros,/ floración de mica,/ parábola prohibida al barro,/ este patio/ donde la piedra se sucede extensa,/ y es campana muda,/ y emblema notable,/ y es muy verdadera,/ este patio abdica su cetro pedernal/ en breve patrocinio de bronce/

cumplido sobre un nicho minucioso:/ un San Jorge minúsculo y jinete,/tutor de la ciudad, y vencedor durable/ de un dragón, por una vez, también muy diminuto».