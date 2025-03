Nace un club para unir a los ajedrecistas cacereños

Cristina Núñez Cáceres Jueves, 6 de enero 2022, 08:11 Comenta Compartir

El ajedrez, ese juego que solemos relacionar con personas pacientes, metódicas y un punto calculadoras, vive una especie de renacimiento. «La pandemia ha servido para que haya una mayor afición, hay una especie de 'boom', la gente ha estado mucho más tiempo en casa y no ha podido hacer actividades físicas y gracias al ajedrez han podido mantener la mente ocupada con algo que es enriquecedor y sano». Habla Homero Macías Sánchez, el presidente del nuevo club de ajedrez Ágora, que acaba de iniciar su andadura en Cáceres con el objetivo de unir a todos los apasionados de la ciudad en torno un deporte que encierra, además del puro entretenimiento, un sinfín de beneficios. «Lo que queremos es que cada vez más gente conozca el ajedrez», explica Macías, que tiene además una academia dedicada específicamente a enseñar esta disciplina. Fue en su escuela, con cinco de sus alumnos, como surgió la idea de crear un club. «A todos nos apasiona».

Remarca que no hay ánimo de lucro en esta iniciativa, sino que les mueven las ganas de divertirse y de aumentar la oferta que hasta ahora brindaban dos clubs, el Castra Caecilia y el Albatros. «También queremos competir en la liga extremeña». El hueco que rellenan, y que no existía antes, es brindar la oportunidad a todo tipo de personas para reunirse y poder jugar o hacer actividades relacionadas con esta disciplina surgida en el siglo XV como evolución, parece ser, de un juego persa. «En Cáceres no hay un espacio como tal para juntarnos, nuestra idea principal gira en torno a la sede, lo que queremos es que venga gente de todos los clubs y que tengamos un sitio donde reunirnos y jugar». Ese sitio es la asociación Macondo-Los Castellanos, cedida por el Ayuntamiento. «Es un salón estupendo, con ventilación, en donde ahora, con las medidas de la covid, caben unas 35 o 40 personas».

Cómo contactar

A partir del próximo 13 de enero, los jueves desde las 19,30 hasta las 21,30 horas se abren las puertas para la práctica de adultos y los sábados desde las 11 de la mañana hasta las dos de la tarde para todos los públicos. «Queremos invitar a los otros clubs para que vengan a jugar con nosotros, no queremos que sea algo exclusivo, hay gente que no juega porque no conoce ningún sitio donde pueda hacerlo», asegura Homero, al que acompañan en la junta directiva Milagros Gil, Lorena Martín, Luis Sánchez Acha, Luis Armando Encinas y Maimon El Merebet. «Todo el mundo es bien recibido, tenga el nivel que tenga». No hace falta ni siquiera que se sepa jugar, ya que darán clases de iniciación para las personas que tengan curiosidad pero no sepan ni mover un peón. Los interesados pueden contactar a través del correo electrónico clubagoraajedrez@gmail.com.

Pero no se conforman con ser punto de encuentro, sino que tienen pensada una batería de actividades. «Queremos hacer una biblioteca de ajedrez, dar charlas, hacer cine temático... Hemos comprado otros juegos que no sean de ajedrez por si van niños pequeños y se aburren y quieren cambiar, son juegos con la misma dinámica: grupales y que desarrollan la inteligencia», señala el presidente de Ágora. Indica que también harán actividades más allá del ajedrez. «Lo que queremos es un centro de reunión en donde se hagan amistades, donde se conozca a gente y de una forma lúdica estemos cultivando la mente».

Aunque el arranque de las actividades es el próximo jueves, cien personas ya tomaron parte el pasado día 13 de diciembre en un torneo celebrado en el centro comercial Ruta de la Plata, en lo que supuso la inauguración oficial de este club, su presentación en sociedad.

Mujeres

La serie de Netflix 'Gambito de dama' ha puesto sobre el tablero el asunto de por qué las mujeres juegan menos al ajedrez que los hombres. «'Gambito de dama' nos ha ayudado muchísimo, a las clases de adultos se han apuntado muchas mujeres y estoy muy contento porque lo que echamos de menos cuando vamos a jugar un torneo es que solo hay un 10% de mujeres, es un deporte mental, no hay ninguna diferencia, nos podrían sobrepasar, pero hay muy pocas». Para Homero Macías es muy importante empezar con este juego desde la infancia. «La educación tiene que ver mucho con la inteligencia que llegamos a desarrollar, y esto es algo mucho más que un juego, potencia la memoria, hace pensar».

Aunque no es una actividad organizada por Ágora, el próximo domingo hay una cita importante con el ajedrez en la ciudad. Se trata del campeonato de Extremadura en modalidad relámpago que organizan el proyecto Origen y la Federación Extremeña de Ajedrez. Arranca a las 10,30 de la mañana en el centro comercial Ruta de la Plata.

