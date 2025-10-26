HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Jacky García y Jean Paul Torres, impulsores de la nueva asociación Conectado Peruanos en Extremadura, en el Paseo de Cánovas. JORGE REY

Nace en Cáceres la segunda asociación de peruanos: «No es fácil emigrar, queremos que la gente no se sienta sola»

Jean Paul Torres y Jacky García impulsan el nuevo colectivo Conectando Peruanos en Extremadura, que celebra este fin de semana su puesta de largo

María José Torrejón

María José Torrejón

Cáceres

Domingo, 26 de octubre 2025, 08:49

Comenta

Jean Paul Torres (Lima, Perú, 1990) llegó a Cáceres hace casi cuatro años con su mujer, Jacky García, y su hijo de ocho meses buscando ... la seguridad y estabilidad que en ese momento no tenía en su ciudad natal. Ahora, con el paso del tiempo, ha puesto en marcha una asociación orientada a asesorar a compatriotas y otros inmigrantes en el proceso de aterrizaje en un país extranjero.

Te puede interesar

