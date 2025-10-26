Nace en Cáceres la segunda asociación de peruanos: «No es fácil emigrar, queremos que la gente no se sienta sola»

Jean Paul Torres (Lima, Perú, 1990) llegó a Cáceres hace casi cuatro años con su mujer, Jacky García, y su hijo de ocho meses buscando ... la seguridad y estabilidad que en ese momento no tenía en su ciudad natal. Ahora, con el paso del tiempo, ha puesto en marcha una asociación orientada a asesorar a compatriotas y otros inmigrantes en el proceso de aterrizaje en un país extranjero.

El colectivo se llama Asociación Conectando Peruanos en Extremadura (Acpe) y se ha celebrado este sábado, 25 de octubre, en la casa de cultura Rodríguez Moñino de Cáceres. Es la segunda asociación de peruanos con sede en Cáceres. Existe otra más veterana que se llama Asociación de Peruanos Residentes en Extremadura (Aprex).

«Queremos unir a la comunidad peruana, enseñarle un poco las costumbres, también ayudarles con lo que sería el duelo migratorio», detalla Jean Paul. Su mujer también forma parte del grupo que ha impulsado este colectivo de nuevo cuño.

«Sabemos –prosigue– que no es fácil poder emigrar a otro país. Queremos que la gente no se sienta sola, que sienta en este caso el mismo calor peruano que tenían allá. Estamos viendo que podemos darles un poco más de orientación en las cosas básicas», apostilla el presidente.

En estos momentos, detalla, trabaja como autónomo con campañas de marketing para grandes teleoperadoras. Salió de Perú, cuenta, porque fue víctima de una extorsión. «Como yo tenía a mi padre aquí en España pues la opción más rápida fue venirnos para acá», relata. No se arrepiente por ello. «La gente es muy amable aquí. Cáceres nos ha dado calidad de vida, seguridad y estabilidad económica por los proyectos que venimos desarrollando directamente aquí. Y a mi hijo le está dando una calidad de vida impresionante porque tiene amigos y se siente seguro», agrega.

Duelo migratorio

Habla el presidente del concepto del «duelo migratorio» que atraviesan las personas que abandonan su tierra de origen. «Queremos brindar acompañamiento psicológico. Cuando uno llega, siente que no tiene familiares, no tiene amistades aquí, se siente un poco solo. Nosotros tenemos una comunidad donde hacemos participar de manera activa en temas deportivos, danzas culturales, diseños textiles y distintos tipos de proyectos que estamos sacando dentro de la asociación. Estamos haciendo que esas personas lo pasen mejor en su proceso hasta que se puedan orientar, habituar o puedan llegar a conocer a más personas», resume.

De momento, la asociación carece de una sede física, aunque espera contar con ella. Nace con la vocación de dar servicio a inmigrantes de toda la región. Su presidente asegura que existe una comunidad en whatsapp donde hay miembros de Plasencia, Mérida o Casar de Cáceres, entre otros puntos. La idea, según vaya creciendo el colectivo, es nombrar un vocal por zona. Aquellos que estén interesados en contactar con esta asociación pueden hacerlo a través de sus redes sociales o mediante el correo electrónico conectandoperuanos@gmail.com.

A pesar de la distancia, ni Jean Paul, ni Jacky ni el resto de compatriotas dejan de mirar a Perú ni de estar pendientes de su actualidad. «Mi país está pasando por una situación un poco crítica, esperemos que se solucione pronto», asegura el presidente de Acpe en referencia la situación por la que atraviesa su país.

El presidente interino de la nación, José Jerí, decretó el pasado día 22 el estado de emergencia en Lima y Callao durante 30 días por la inseguridad que hay en estos momentos.