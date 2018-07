Nacarino sustituirá a Tovar en el Senado, tras la renuncia de Silvia González

«He valorado ir al Senado, al ser la primera suplente de Juan Andrés Tovar, pero he decidido seguir con mi trabajo en el Gran Teatro, porque me gusta lo que hago y creo que es mi obligación terminar lo que he empezado», afirmaba ayer Silvia González, directora del Gran Teatro de Cáceres, que indicaba que lo primero que tenía que hacer es dar la enhorabuena a Juan Andrés Tovar por haber sido nombrado presidente de Cetarsa (Compañía Española de Tabaco en Rama).

Juan Andrés Tovar, que fue alcalde de su pueblo Casar de Cáceres de 1991 a 2007 y presidente de la Diputación de Cáceres del 2003 al 2011, era el único senador del PSOE por Cáceres. Al tener que dejar su escaño, la primera sustituta era Silvia González. Al declinar el puesto, quien se espera que sea el nuevo senador es el cacereño Miguel Ángel Nacarino, segundo suplente en las elecciones de 2016.

«Estoy a disposición del partido», comentó ayer Nacarino al Diario HOY. Con 40 años recién cumplidos el pasado 15 de julio, Miguel Ángel Nacarino está casado y es padre de dos niñas gemelas de siete años. Ingeniero de Caminos Canales y Puertos, actualmente trabaja en Cáceres para GPEX, Sociedad de Gestión Pública de Extremadura.