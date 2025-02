Música para el verano y días de campamento

Cristina Núñez Cáceres Sábado, 22 de julio 2023, 07:33 | Actualizado 14:20h. Comenta Compartir

Acabamos de chuparnos la campaña electoral más light de la historia en cuanto a machaque ciudadano en las calles. La batalla se ha librado en ... otros ruedos, las pantallas, y hemos tenido la suerte de que no ha habido ni una sola camioneta electoral torturándonos con sus sintonías y sus llamadas a los mítines. La música, este verano, ha seguido siendo la de siempre, los agradables conciertos que han llenado algunos espacios como el hotel Don Manuel o Mastropiero, que cuentan con programación durante todo el verano para aderezar momentos de relax. El estío en la ciudad tiene sus ventajas, y una de ellas es ver la vida a otro ritmo, con otro 'tempo', y esos pequeños placeres, que a veces son tan pequeños como pararse a escuchar música o pasar por una tienda y que te de el aire acondicionado te refresca. En el Don Manuel durante julio y agosto cuentan con diferentes formaciones como Moon Music, Songs from the River Side o Chloé Bird. En el Mastropiero también hay mucha variedad y cuentan con músicos como Joaquín de la Montaña & Locomotive Duo, Aurora Samino, Anna Dukke, Momo, Starmen, Pedro Calero, Javier Alcántara o Lola Santiago.

Siguen también en marcha los conciertos del Museo Pedrilla, que ayer trajeron hasta este frondoso jardín a Baiuca, un músico gallego que funde la música folk y la electrónica. Música también tuvieron los niños que participaron en el I campamento diocesano, que se celebró en Perales del Puerto, en la Sierra de Gata y que terminó el pasado martes 18 de julio. Campamentos hay para aburrir, pero este era especial porque lo organizaba por primera vez la Diócesis Coria-Cáceres. Casi una cincuentena de pequeños disfrutaron de una experiencia única, durmiendo bajo las estrellas y en plena convivencia. Son días de tiempo libre, jornadas interminables para todos aquellos que todavía viven libres del yugo laboral. El pasado 19 de julio la Federación Extremeña de atención a la parálisis cerebral, Aspace, celebró un taller de juegos inclusivos en la ludoteca del Edificio Embarcadero. La idea era mezclar a niños con y sin discapacidad para promover «un ratito de diversión inclusiva, empática y solidaria». La Biblioteca Pública de Cáceres está al pie del cañón con actividades para los más pequeños. El pasado miércoles se presentó 'La Leyenda de la princesa Mansaborá», escrito e ilustrado por Sara Jiménez Martínez, una niña que «con 11 años escribió este cuento porque buscaba algún libro sobre la Princesa Mansaborá, la joven mora cuyo amor por un cristiano propició la reconquista de Cáceres, para regalárselo a su hermana. Al no encontrarlo, decidió escribirlo ella misma», resume la Biblioteca. La próxima sesión de cuentacuentos es el próximo miércoles día 26 a las 12 de la mañana. Se presenta el libro 'Perseve.. ¿qué?', escrito a cuatro manos entre el matrimonio formado por María José Díaz y Antonio Rodríguez y que cuenta con las ilustraciones de Ingrid Valls. Cuenta la historia de Oli y su padre. Se trata de una niña que intenta aprender a montar en bicicleta o recortar, mientras su padre busca con desesperación un regalo especial para el cumpleaños de su hijo. El mensaje de este cuento es inculcar en los más pequeños el valor de la perseverancia, que como dice el dicho, trae ventura. Nos vamos de la literatura infantil al arte, al arte con mayúsculas de la artista cacereña Ana H. del Amo. Ha participado en la última edición de la feria Artesantander, que se ha celebrado en el Palacio de Exposiciones y Congresos de la capital cántabra y ha contado con las propuestas de 42 galerías. Ella ha mostrado la obra 'Sobremesa', que según sus propias palabras «habla de ese lado más lúdico, más relajado y más dulce de la creación». Una de las partes de su obra es una mesa con la misma escala que la que tiene en su taller. Con 'Sobremesa' explica el proceso de «conocer el material, jugar con los pesos y los contrapesos y esas conjugaciones que yo voy haciendo cuando hago prueba y error y se van creando estas piezas». Hay diferentes materiales (madera, acrílica, óleo y metacrilato) y se juega con la sensualidad del color. Incluye diferentes etapas en la carrera artística de la autora. La sala Picnic de Madrid es la que llevó hasta Santander la propuesta de esta original creadora. Ana H. del Amo muestra, de alguna forma, las tripas de su proceso creativo. Y algo de eso hay en la cita cultural que tuvo lugar el pasado miércoles en el espacio Psicopompo, en la que el artista Vijzén pintó un cuadro en público. Vijzén es el alter ego de Vicente Cancho. En sus pinturas, tay como puede leerse en la biografía del portal 'Dani and She' «existe un juego de reinventar, otorgar el valor de lo iconográfico a otra lectura impredecible, con la que el autor se desahoga con un afilado sentido de la ironía, de lo propio y de la estética y que el espectador consume inmediatamente sin intermediarios». Jornada de reflexión hoy sábado y mañana a votar. Quizás tú ya lo hayas hecho y a estas alturas disfrutes de otros parajes. ¡Felices vacaciones y feliz fin de semana!

Temas

Cáceres

Arte